1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB'nin tahvil ihracı başvurusunun Bakanlıkça 'askıya alındığı' iddiası

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu: "Hazine Bakanlığı çalışmaları ve prosedürü devam ettiriyor, askıya almak gibi bir prosedürleri yok"
 17 Aralık 2020 18:20
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tahvil ihracının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından askıya alındığı iddiasına ilişkin, bakanlığın değerlendirmesinin prosedür çerçevesinde sürdüğünü belirtti.

İBB Meclisi aralık ayı ikinci birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı toplantında gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon kanalında Eurobond ihracı başvurusunun Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından askıya alındığı yönünde ifadeler kullandığını söyledi.

Göksu, "İBB Başkanının elinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 301 milyon Euro'luk bono tahvil ihraç talebinin askıya alındığına dair bir belge var mı? Bir bilgi var mı? Yazılı bir açıklama var mı? Olmadığını çok iyi biliyorum. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışma usullerinde 'askıya almak' diye ne bir kavram var ne de bir prosedür var." diye konuştu.

Geçmiş tahvil ihracı talebinin 7 aylık çalışma sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylandığını bildiren Göksu, buna karşın İBB Başkanının herhangi bir teşekkürde bulunmadığını söyledi.

İBB'nin 30 Temmuz'da Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuruda bulunduğunu belirten Göksu, "Hazine Bakanlığı çalışmaları ve prosedürü devam ettiriyor, askıya almak gibi bir prosedürleri yok. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı maalesef İstanbullulara yanlış beyanda bulunuyor." şeklinde konuştu.

- "Bütün zam tekliflerini yüzde 9 ve yüzde 10 arasında sınırlandırdık"

Göksu, meclis toplantısı öncesi grup salonunda yaptığı açıklamada ise 2021 yılı Büyükşehir Belediyesinin yapacağı zam tarifelerinin de meclis gündeminde ele alınacağını bildirdi.

40 müdürlüğü ilgilendiren zam tarifelerinin geldiğini ifade eden Göksu, şöyle konuştu:

"Bu tarifelerin büyük bir bölümünü yüzde 90 ve yüzde 150 gibi ilginç tarifeler oluşturuyor. Tarifelerle ilgili gerekli çalışmaları yaptık. İlginç düzenlemeler var. Büyükşehir Belediyesinde imar durumu sormaya kalktığınızda, usulde evrak başına alınan para yerine 1 metreye 1 lira şeklinde bir fiyatlandırma ödeyecekler. AK Parti grubu olarak uygun bulmadık, evrak başı ücrete dönüştürdük ve bize gelen bütün zam tekliflerini yüzde 9 ve yüzde 10 arasında sınırlandırdık. 2021 Nisan ayından sonra uygulanmak üzere karar aldık."

- Halk Ekmek büfeleri

Göksu, bugüne kadar yeni Halk Ekmek büfesi açılması konusunda hiçbir teklifte bulunulmadığını söyledi.

İBB yönetiminin kendilerine büfelerin sözleşmelerinin yenilenmesi ile ilgili teklif getirdiğini ve buna 'evet' oyu verdiklerini belirten Göksu, şunları aktardı:

"Bir de 'İBB Meclisi bütün yetkilerini Halk Ekmek Şirketi'ne devretsin' teklifi var. Bir İBB Meclisi, yetkilerini bir şirkete devredebilir mi? Yaptıklarının yanlış olduklarını bildikleri için gündem teklifi kararı CHP tarafından geldi. Kararı komisyona havale ettik. Bu çerçevede büyükşehir belediyesi başkanlık makamına bir soru sorduk. Bu kadar büfeye ihtiyaç var mı? Varsa nerede var? Analizleri istedik, gerekli çalışmaları yapacağız."

Göksu, büfe sayısı tespit edildikten sonra bu büfelerin şehit aileleri ve gaziler tarafından işletilmesi şartıyla karar vereceklerini söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu'dan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı
18 Aralık 2020 13:13		 Taciz iddialarına karışan AK Parti'li yöneticiler ihraç edildi
18 Aralık 2020 11:03
Kılıçdaroğlu'na, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız' sorusu
18 Aralık 2020 09:42		 Deniz Zeyrek: Çin aşısını yaptırdım, henüz bir belirti olmadı
18 Aralık 2020 09:24
İbrahim Kalın: Profesör oldum ama unvanı kullanmıyorum
18 Aralık 2020 08:40		 İBB CHP Grup Başkanvekili yalan söylediğini kabul etti
18 Aralık 2020 08:15
Akar'dan S-400 açıklaması: Kullanmak için aldık, başka ülkelere satılması gündemde değil
18 Aralık 2020 08:13		 Türkiye sevgisini açıkça ifade eden 7 kişilik aile Türkiye'ye yollandı
18 Aralık 2020 06:40
2019 Kesin Hesap kanun teklifi maddeleri görüşmeleri tamamlandı
18 Aralık 2020 03:53		 Bakan Koca'dan doktora bıçaklı saldırı girişimine tepki
18 Aralık 2020 01:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - Trafodan kablo çalarken akıma kapılan 4 kişiden 1'i öldü, 3'ü yaralandı13:20 - 19 yıl önce üvey çocuklarını öldürmüşlerdi, ağırlaştırılmış müebbet istendi13:19 - Adana merkezli 2 ilde terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 5 gözaltı13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:13 - Bakan Soylu'dan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı13:10 - Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar
12:50 - Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı12:36 - Sevgiliye hediye seçiminde yeni yardımcınız Muhiku12:34 - Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü12:30 - Gün ortasında dolar 7,70 TL'nin altını gördü12:30 - Bakan Selçuk: Salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak hazırladık12:29 - OMÜ Rektörü, kendisinin kullandığı WhatsApp hattı kurdu
12:28 - Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası12:28 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı12:23 - MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak12:16 - Maske takma kuralına riayet etmeyen personele soruşturma açılacak12:15 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 47 milyar lira verdi
12:02 - Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
Elektronik, mobilya ve altında taksit sayısı düştü
İbrahim Kalın: Profesör oldum ama unvanı kullanmıyorum
8 bin polis alımı başvurusu için son günler
Anne kızlık soyadı artık doğrulama olarak kullanılmayacak
Ece Üner: Üniversiteler fuhuş evi ise Ebubekir Sofuoğlu ne oluyor?
AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Ambülans şoförüne 'türban' ayrımcılığı
Danıştay, sözlü sınavda davasında yine esasa değil şekil şartlarına baktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Abbiiee 3
bilet almadan büyük ikramiye beklemek 6
tedirgin 4
Sene biterken hissettiğimiz 1
Şener Şen 5
yavuz seçkin 1
Vücuttaki en ufak ağrıyı covite yoran insan 8
burnuma kötü kokular geliyor 3
ışıklar içinde uyusun 7
kabak tatlısı 3
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam