Erdoğan ve Kazımi'den ortak mesaj: Teröre taviz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ ile mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık" dedi. Irak Başbakanı Kazımi de "DEAŞ gibi bölgeye zarar veren örgütlere karşı beraber çalışma arzusu içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile ortak basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin desteğinin her zaman yanlarında olacağını vurgulamak istiyorum. Görüşmelerde ikili ve bölgesel ilişkilerimizi ele aldık.

Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz. Sayın Kazımi ile ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ ile mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık.

Türkiye Irak alanda işbirliğinin artırılması konusundaki görüş birliğimizi teyit ettik. Bölücü örgüt sivilleri hedef alan saldırılarıyla vahşi yüzünü göstermiş, kimlere hizmet ettiğini ortaya koymuştur.

Irak makamlarının PKK'ya yönelik yürüttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak biz de meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde Iraklı kardeşlerimize destek sağlıyoruz.

Bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar da mücadeleyi sürdüreceğiz. DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın tamamlanarak Kerkük petrolünün bir an önce dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz.

İklim değişikliği, artan ihtiyaçlar ve kuraklık nedeniyle teknolojinin sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanmak zorunlu hale gelmiştir. Ülkemiz çevreci uygulamalarıyla suyun idareli kullanımında ciddi mesafe kat etmiş durumdadır.

Sözlerimi son verirken, kıymetli dostlarımı Türkiye'de misafir etmekten duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Çok değerli Cumhurbaşkanı'yla Türkiye ve Irak ar asında ortak birçok konuyu ele alma fırsatı bulduk.

Irak her zaman tüm komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde olmayı arzu eden bir ülkedir. Hiçbir komşu ülkeyle sıkıntı yaşamayı arzulamamaktadır, ortak çıkarlar içerisinde saygıyla yaklaşmaktadır.

Türkiye bizim açımızdan bölgede, Ortadoğu'da önemli bir ülke olduğu gibi en önemli ekonomik paydaşlarımızdan biridir.

Türkiye'nin etkin ve yetkin şirketleriyle tecrübelerimiz var, bu deneyimlerin devam etmesini arzulamaktayız ve Türkiye ile gerçek anlamda bir iş birliği tesis etme arzusu içerisindeyiz.

Irak'ın kapıları tüm Türk iş insanları ve yatırımcılara açıktır. Türkiye Cumhuriyeti'ne, hükümetine ve Cumhurbaşkanı'na, özellikle de Irak'ta yaralı personelimize gösterdiği yardım ve olanaklardan dolayı teşekkür etmek istiyorum.

Türkiye bir destek paketi açıklamıştı ve biz bu desteğin en yakın zamanda hayata geçirilmesi arzusu içerisindeyiz. Su konusuyla ilgili olarak vatandaşlarımızın ve halklarımızın ihtiyacını giderecek bir yaklaşımla su yönetiminin tesis edilmesi arzusu içerisindeyiz.

DEAŞ gibi bölgeye zarar veren örgütlere karşı beraber çalışma arzusu içerisindeyiz. İki gün önce bazı terör grupları Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne sızma girişiminde bulundular ve güvenlik güçlerimizle çatışmalar gerçekleşti.

Bugün Türkiye ile bazı anlaşmalar imzalamaktayız. Yakın zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı'nı Irak'a bekliyoruz.

Toplantını ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Stratejik konsey toplantımızı Irak'ta yapacağız. Şu beladan kurtulduğumuz zaman Irak seyahatimizi gerçekleştireceğiz" dedi.