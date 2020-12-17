1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Ağır hasta sayısı uzun bir aradan sonra düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor.
 17 Aralık 2020 19:03
+Aa- Yazdır
Ağır hasta sayısı uzun bir aradan sonra düştü

Sağlık Bakanlığı 17 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 803 oldu, 30 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 721 bin 607'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim ' ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
26 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
3 sağlık çalışanı daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
17 Aralık 2020 23:48		 Prof. Dr. Canatan'dan koronavirüse 'ahtapot' benzetmesi
17 Aralık 2020 22:05
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Oxford aşısı da Türkiye'ye gelecek
17 Aralık 2020 21:57		 Kovid-19 pandemisinde yeni umut: Aşılar
16 Aralık 2020 20:51
Hasta sayısı 5 binin altına indi
16 Aralık 2020 19:34		 Sputnik V aşısı Rusya halkına uygulanmaya başladı
15 Aralık 2020 20:58
Koronavirüsün en çok aile içinde ve toplantılarda bulaşıyor
15 Aralık 2020 20:50		 Vaka sayısı yeniden 30 binin sınırının üzerine çıktı
15 Aralık 2020 20:09
FDA, Moderna'nın Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit etti
15 Aralık 2020 19:03		 Alman CureVac: Kovid-19 aşısında son aşamaya geçildi
14 Aralık 2020 23:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - Trafodan kablo çalarken akıma kapılan 4 kişiden 1'i öldü, 3'ü yaralandı13:20 - 19 yıl önce üvey çocuklarını öldürmüşlerdi, ağırlaştırılmış müebbet istendi13:19 - Adana merkezli 2 ilde terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 5 gözaltı13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:13 - Bakan Soylu'dan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı13:10 - Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar
12:50 - Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı12:36 - Sevgiliye hediye seçiminde yeni yardımcınız Muhiku12:34 - Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü12:30 - Gün ortasında dolar 7,70 TL'nin altını gördü12:30 - Bakan Selçuk: Salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak hazırladık12:29 - OMÜ Rektörü, kendisinin kullandığı WhatsApp hattı kurdu
12:28 - Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası12:28 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı12:23 - MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak12:16 - Maske takma kuralına riayet etmeyen personele soruşturma açılacak12:15 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 47 milyar lira verdi
12:02 - Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
Elektronik, mobilya ve altında taksit sayısı düştü
İbrahim Kalın: Profesör oldum ama unvanı kullanmıyorum
8 bin polis alımı başvurusu için son günler
Anne kızlık soyadı artık doğrulama olarak kullanılmayacak
Ece Üner: Üniversiteler fuhuş evi ise Ebubekir Sofuoğlu ne oluyor?
AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Ambülans şoförüne 'türban' ayrımcılığı
Danıştay, sözlü sınavda davasında yine esasa değil şekil şartlarına baktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eskimiş senelere 1
Napolyon Bonapart 1
altay bayındır 1
ökkeş 2
yeşil şapkalı masa lambası 1
32 bin liralık karikatür 5
burnuma kötü kokular geliyor 3
Alexander Graham Bell 2
supporters tarzı entry yazma rehberi 1
şekilcilik 1
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam