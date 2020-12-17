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'Geç gelen hastaların yoğun bakıma alınma ihtimali artıyor'

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktorlar, başta kalp hastaları olmak üzere çeşitli kronik rahatsızlıkları bulunanlara yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde tedavilerini aksatmamaları uyarısında bulundu.
 17 Aralık 2020 19:26
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'Geç gelen hastaların yoğun bakıma alınma ihtimali artıyor'

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktorlar, başta kalp hastaları olmak üzere çeşitli kronik rahatsızlıkları bulunanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde tedavilerini aksatmamaları uyarısında bulundu.

Kovid-19 tanısı konulan hastaları iyileştirmek için yoğun çaba sarf eden doktorlar, zorlu süreçte fedakarca görev yapıyor. Bu süreçte koronavirüse yakalanan doktorlar ise tedavi süreçlerinin ardından görevlerinin başına dönerek, hastalara şifa olmaya çalışıyor.

Herkesin belirlenen kurallara uymasının toplum sağlığı açısından önem taşıdığını belirten doktorlar, kronik rahatsızlığı bulunanlara Kovid-19 nedeniyle hastaneye gitmekten çekinmemeleri uyarısında bulunuyor.

"Geç gelen hastaların yoğun bakıma alınma ihtimali artıyor"

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık personelinin Kovid-19 ile mücadeleyi özveriyle sürdürdüğünü söyledi.

Hastanelerinin Kovid-19 servisinde gerekli tedavilerin uygulandığını anlatan Çelik, hastanelerinin kalp merkezine de Kovid-19 ile ilişkili birçok hastanın başvurduğunu, ilginç vakalarla karşılaştıklarını belirtti.

Kalp sıkıntıları nedeniyle gelen hastaların profilini incelediklerinde genellikle Kovid-19 sürecini hafife alan, hastalığın ciddiyetinin farkına varamayan kişilerden oluştuğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Hastanemize Kovid-19 olduktan 5 gün sonra başvurulduğunda riskin ve yoğun bakıma düşme ihtimallerin artığını saptadık. Vatandaşlar kalp hastalığını ciddiye almayarak riski daha da büyütüyor. Neden hastaneye geç geldiklerini sorduğumuzda hastalığı ciddiye almama, Kovid-19'u kabullenememe gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hastalığı erteliyor. Diğer bir grup da hastaneyi riskli buluyor, gelmekten korkuyor ancak hastalığın kendisinin daha korkunç olduğunu bilmiyor. Toplumda şöyle bir algı var; hastanede verilen ilaçlar kullanıldığında kalp sorunları ya da Kovid-19 ilgili diğer sorunların artığı zannediliyor. Bu çok yanlış bir algı. Vatandaşlarımızın tedaviyi geciktirmemesi gerekiyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla merkezimize başvurabilirler."

Kendisinin de Kovid-19'u atlattığını ancak ağabeyini ve meslektaşlarını salgın nedeniyle kaybettiğini belirten Çelik, insanlardan başkalarının da sağlığını düşünerek maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

"Kalp hastalığı, Kovid-19'dan daha ölümcül olabilecek bir hastalıktır"

Kovid-19'u yenen Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Bölümü sorumlusu Remzi Sarıkaya ise Kovid-19 tanısı konulduktan sonra 15 gün izolasyonda kaldığını, iyileştikten sonra göreve başladığını söyledi.

Bazı kronik rahatsızlıkların Kovid-19'dan daha riskli olduğunu belirten Sarıkaya, bu nedenle insanların tedavilerini aksatmamaları gerektiğini ifade etti.

Hastanenin kalp merkezinde Kovid-19 hastaları için özel alanların oluşturulduğunu vurgulayan Sarıkaya, "Yaklaşık 9 aydır koronavirüsle mücadelenin içindeyiz. Kovid-19 maalesef kalp dokusunu etkiliyor ve inflamasyona yol açıyor. Bu inflamasyon başta akciğer olmak üzere kalbi ve diğer dokuları etkiliyor. Kalpte, miyokardit dediğimiz kalp kasında iltihabi bir durum yaratıyor. Bu da derecesine göre kalp yetmezliğine kadar ilerleyebiliyor." dedi.

Kovid-19'u ağır geçiren hastalarda virüs kanda pıhtılaşmaya yol açtığı için, hastaneye geç gelen bazı hastalarda kalp krizini tetiklediğine dikkati çeken Sarıkaya, hastanede bu şekilde birçok hastaya müdahale ettiklerini aktardı.

Kalp damarı içindeki plakların inflamasyonla beraber erozyona uğrayıp çatlayabildiğini vurgulayan Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Hastaların bu nedenle çok dikkatli olmaları gerekiyor. Toplumda oluşan Kovid-19'un tedavisi, etkili bir ilacı yok söylemlerinden uzak durmaları gerekiyor. Geç geldikleri zaman Kovid-19'un tetiklemiş olduğu inflamasyona bağlı olarak çoklu organ yetmezliği, kalp krizi ve yetmezliği vakaları görebiliyoruz. Bu hastaların erken dönemde uygun müdahalesiyle bu riskler önlenebilir. Kovid-19 geçirdikten sonra bazı hastalarımızda taşikardi dediğimiz nabzın hızlı atması bir süre devam edebiliyor. Kalp hastası olan biri salgın döneminde de ilaçlarını aksatmadan kullanmalıdır çünkü Kovid-19, kalp hastalığı olan birinin rahatsızlığını kötüleştirebilir. Hastalardan kontrollerini yaptırmasını istiyoruz. Kovid-19'la ilgisi olmayan hastalar da 'Kovid-19 kaparım' endişesiyle hastaneye geç geldikleri için evde kalp krizi geçiriyor, kalbi çok hasar almış oluyor. Kovid-19 bulaşsa bile daha az hasar alabilecek durumu varken tedavisini aksatıyor. Kalp krizi ertelenebilir bir durum değil. Semptomlar şikayetler başladığında zamanla bir yarış başlar, hızlı bir şekilde müdahale başlar."

Toplumdaki ölümlerin en sık sebeplerinden birinin de kalp hastalıkları olduğunu belirten Sarıkaya, "Kalp krizi zamanla yarış sürecidir. Kalp krizi geçirdikten belli bir süre sonra hastaneye gelindiğinde tedaviden alınan fayda azalıyor. Kalp hastalığı, Kovid-19'dan daha ölümcül olabilecek bir hastalıktır. İnsanlar hastaneye gelmekten korkmasın çünkü hastanelerde onlar için ayrılan özel bölümler var." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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