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Sanal müze sayısı 33'e yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen Mart ayında hayat geçirilen sanal müze uygulamasına 13 yeni müze ve ören yerini daha ekledi, toplam rakam 33'e ulaştı.
 17 Aralık 2020 19:28
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Sanal müze sayısı 33'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre müze ve ören yerlerinin 3 boyutlu gerçek modellerinin internet üzerinden gezilebilmesi ve kültürel mirasın sanal ortamda da tanıtılması amacıyla ücretsiz olarak hizmete sunulan www.sanalmuze.gov.tr internet sayfası güncellendi. Uygulamada sanal müzelerin sayısı 33'e ulaştı. Bakanlık uygulamaya 13 müze ve ören yerini daha ekledi. İzmir Atatürk Müzesi, Adıyaman Nemrut Ören Yeri, Denizli Hierapolis Ören Yeri, Denizli Laodikeia Ören Yeri, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Bitlis Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Ören Yeri, Uşak Müzesi, Mersin Arkeoloji Müzesi, İstanbul Havalimanı Müzesi, Ankara Cumhurbaşkanlığı Milli Mücadele Sergisi, Çanakkale Assos Ören Yeri, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve İzmir Efes Ören Yeri, uygulamada ziyaretçilerini bekleyen yeni kültürel mekanlar oldu.

EN ÇOK GÖBEKLİTEPE ZİYARET EDİLDİ

Bugüne kadar toplam 11,4 milyon kez ziyaret edilen sanal müze uygulamasında; 3 milyon 383 bin 985 ziyaret ile Göbeklitepe Ören Yeri ilk sırada, 1 milyon 869 bin 319 ziyaret ile Kurtuluş Savaşı Müzesi ikinci sırada, 1 milyon 350 bin 742 ile de Efes Ören Yeri üçüncü sırada yer aldı. Efes'i 1 milyon 100 bin 147 kez ziyaret ile Troya Müzesi ve 1 milyon 31 bin 447 kez ziyaret ile de Anadolu Medeniyetleri Müzesi izledi. Bakanlık sanal müze sayısını güncelleyerek sayıyı artırmaya devam edecek.
DHA
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