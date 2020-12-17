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Türkiye 2020'de en çok neyi konuştu?

Sağlıktan ekonomiye, politikadan toplumsal konulara pek çok açıdan mücadele içinde geçen 2020, Kovid-19'un olumsuz etkileriyle hafızalara kazındı. 1 Ocak'tan 15 Aralık'a kadar dijital basında üretilen 49,4 milyon haberi analiz eden B2Press Online PR Servisi, en çok haber alan olayları belirledi. En çok Kovid-19 ile ilgili haberler yayınlanırken, en çok konuşulan siyasiler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump yer aldı.
 17 Aralık 2020 19:38
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Türkiye 2020'de en çok neyi konuştu?

21'nci yüzyılın dünya için en uzun ve zorlu yılı olmaya aday 2020'nin bitişine sayılı günler kaldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını başta olmak üzere iklim krizlerinden siyasi tartışmalara pek çok konu gündeme taşındı. B2Press Online PR Servisi 1 Ocak ile 15 Aralık tarihleri arasında 49,4 milyon haberi analiz ederek, dijital basında en çok yer alan olayları, yerli ve yabancı siyasileri ve toplumsal konuları açıkladı.

KOVİD-19 KONULU HABERLER 13 MİLYONU AŞTI

Dünyada 2019'un aralık ayında ortaya çıkan ve 2020'nin mart ayında pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını, 13 milyon 614 bin 732 haber sayısıyla dijital medyada en çok yer alan konu oldu. Pandemiyle ilgili haberleri, 356 bin 58 haber ile Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve 280 bin 433 haberle Ayasofya'nın ibadete açılması haberleri takip etti.

30 Ekim'de meydana gelen İzmir depremi ile ilgili 225 bin 704, İdlib Şehitleri ile ilgili 191 bin 634, Elazığ depremiyle ilgili 136 bin 806, dövizdeki rekorlarla ilgili 90 bin 357, George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili 90 bin 691, Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili 59 bin 811 ve Van'da çığ felaketi ilgili 51 bin 973 haber yayınlandı.

EN ÇOK HABER OLAN 10 TÜRK SİYASİ İSİM

Dijital medyada en çok konuşulan siyasiler arasında zirveye oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili 1 milyon 542 bin 087 haber yayınlanırken onu takip eden siyasilerle ilgili sırasıyla, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili 727 bin 454, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili 291 bin 846, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili 231 bin 831, Berat Albayrak - 191 bin 950, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili 175 bin 307, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili 161 bin 591, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili 101 bin 558, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ilgili 98 bin 120 ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili 77 bin 86 haber yer aldı.

TÜRK MEDYASINDA HABERE KONU OLAN 5 YABANCI SİYASİ

Türk medyasında en çok 5 yabancı siyasi isim habere konu oldu. Analiz sonucuna göre Türk medyasında ABD Başkanı Donald Trump 417 bin 549 haberle birinci sırada yer alırken, sırasıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron 156 bin 35, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden 138 bin 860, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 107 bin 33 ve Almanya Başbakanı Angela Merkel 106 bin 63 haber ile takip etti.

EN ÇOK KONUŞULAN 5 DOKTOR

Yeni tip koronavirüs sürecinde Bilim Kurulu üyeleri medya tarafından sık sık haber kaynağı olarak kullanıldı. Türkiye'de dijital medyada en çok haberi yayınlanan 28 bin 529 haberle Prof. Dr. Mehmet Ceyhan oldu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü 22 bin 689, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara 20 bin 758, Prof. Dr. Ercüment Ovalı 8 bin 761, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap 8 bin 395 haber ile Mehmet Ceyhan'ı takip etti.

TOPLUMSAL KONULAR DA DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR ARASINDA

B2Press tarafından yürütülen çalışma da sosyal konuların da dijital basında geniş yer bulduğu belirtildi. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önleme amacıyla hazırlanan İstanbul Sözleşmesi 58 bin 661 habere konu oldu. Kadın cinayetleriyle ilgili 34 bin 861 haber dijital basında okuyucuya sunulurken, bu yılın dikkat çekici konularından Hayvan Hakları Yasasıyla ilgili 26 bin 284 haber basında yer aldı.
DHA
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