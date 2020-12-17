1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bütçe imkanları dahilinde öğretmen ataması yapılacak'

Milli Eğitim Bakanlığının, atama bekleyen öğretmenlerle ilgili bütçe imkanları dahilinde tüm imkanları seferber ettiğini dile getiren Selçuk, bütçe imkanları dahilinde en üst sayıda öğretmen atamasının yapılacağını söyledi.
 17 Aralık 2020 19:40
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kurumlarımızdan engelli memur atama taleplerini topluyoruz. Talepler bittiği zaman Ocak ayı içinde atamalarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine başlandı.

Teklifin 1. maddesi üzerinde görüşme gerçekleştirilmezken milletvekilleri, 2. madde üzerine söz aldı.

İYİ Parti Ankara Milletvekeli Şenol Sunat, bütçenin hayırlı bir halini göremediklerini iddia ederek, "Saray eşrafının milyonlarca dolarlık itibar giderleri düşünülmüş ama açlık sınırının altında yaşayan milyonların geçim sıkıntısı düşünülmemiş. Yandaş müteahhitlerin milyon dolarları götüreceği yeni işler düşünülmüş ama milyonlarca işçinin, asgari ücretlinin, emeklinin nasıl geçineceği unutulmuş." diye konuştu.

Almanya'da bile işsizlik artarken Türkiye'de işsizliğin düştüğünün belirtildiğini söyleyen Sunat, "Bravo, tebrik ediyorum sizi." dedi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti devletinin daha güçlü var olma mücadelesiyle tüm insanlığa huzur getirebilecek bir anlayış ve iradeyle yoluna devam edeceğini dile getirdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "vicdansız ve adaletsiz" olarak nitelendirdiği bütçe görüşmelerinde bir virgülün dahi değiştirilemediğini öne sürdü.

Meclisin bir gücünün olmadığını iddia eden Paylan, "Meclisimiz bir darbe yedi. Meclisimize sadece bomba atılmadı, defalarca darbe yedi bu Meclis. 6 yıldır darbe dinamiği içinde debelenip duruyoruz çünkü irade Mecliste değil, irade Beştepe'ye gitti." diye konuştu.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, bütçenin halkın dertlerine derman olmadığını savunarak, "Bu bütçe tam anlamıyla hayal bütçesidir." ifadesini kullandı.

AK Pati Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Türkiye'nin 2003-2019'da yıllık ortalama yüzde 5,3 büyüdüğünü, milli gelirin 3,2 kat arttığını söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımlardan örnekler veren Küpçü, ihracatın 2019'da 180,8 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi.

- Tarıma 18 yılda 310 milyar lirayı aşkın destek

Madde üzerindeki görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çitçilere 18 yılda verilen tarımsal desteğin 310 milyar lirayı aştığını kaydetti.

Uluslararası Finans Enstitüsünün 18 Kasım 2020'de yayımladığı küresel borç izleme raporuna göre, tüm dünyadaki küresel borçluluğun 2020'nin 9 ayında eşi görülmemiş şekilde arttığına işaret eden Selçuk, Eylül ayı itibarıyla tüm dünyadaki toplam borcun 272 trilyon dolarla mili gelirin yüzde 364 seviyesine ulaştığını belirtti.

Selçuk, Türkiye'nin toplam borcunun milli gelire oranının, gelişmiş ülkelerin de gelişmekte olan ülkelerin de ortalamasından daha düşük olduğunu dile getirdi.

Zehra Zümrüt Selçuk, 2002'de istihdam edilen engelli memur sayısının 5 bin 777 olduğunu, 18 yılda bu sayının 57 bin 809'a ulaştığını anlattı.

Sadece kamuda değil, özel sektörde de teşvik edici uygulamalar yaptıklarını anlatan Selçuk, kamu kurumlarındaki engelli personel sayısının 10 kat arttığını vurguladı.

Selçuk, Kasım'da sınav yapıldığını hatırlatarak, "Kurumlarımızdan engelli memur atama taleplerini topluyoruz. Talepler bittiği zaman Ocak ayı içinde atamalarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının, atama bekleyen öğretmenlerle ilgili bütçe imkanları dahilinde tüm imkanları seferber ettiğini dile getiren Selçuk, bütçe imkanları dahilinde en üst sayıda öğretmen atamasının yapılacağını söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
43 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu'dan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı
18 Aralık 2020 13:13		 Taciz iddialarına karışan AK Parti'li yöneticiler ihraç edildi
18 Aralık 2020 11:03
Kılıçdaroğlu'na, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız' sorusu
18 Aralık 2020 09:42		 Deniz Zeyrek: Çin aşısını yaptırdım, henüz bir belirti olmadı
18 Aralık 2020 09:24
İbrahim Kalın: Profesör oldum ama unvanı kullanmıyorum
18 Aralık 2020 08:40		 İBB CHP Grup Başkanvekili yalan söylediğini kabul etti
18 Aralık 2020 08:15
Akar'dan S-400 açıklaması: Kullanmak için aldık, başka ülkelere satılması gündemde değil
18 Aralık 2020 08:13		 Türkiye sevgisini açıkça ifade eden 7 kişilik aile Türkiye'ye yollandı
18 Aralık 2020 06:40
2019 Kesin Hesap kanun teklifi maddeleri görüşmeleri tamamlandı
18 Aralık 2020 03:53		 Bakan Koca'dan doktora bıçaklı saldırı girişimine tepki
18 Aralık 2020 01:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - Trafodan kablo çalarken akıma kapılan 4 kişiden 1'i öldü, 3'ü yaralandı13:20 - 19 yıl önce üvey çocuklarını öldürmüşlerdi, ağırlaştırılmış müebbet istendi13:19 - Adana merkezli 2 ilde terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 5 gözaltı13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:13 - Bakan Soylu'dan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı13:10 - Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar
12:50 - Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı12:36 - Sevgiliye hediye seçiminde yeni yardımcınız Muhiku12:34 - Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü12:30 - Gün ortasında dolar 7,70 TL'nin altını gördü12:30 - Bakan Selçuk: Salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak hazırladık12:29 - OMÜ Rektörü, kendisinin kullandığı WhatsApp hattı kurdu
12:28 - Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası12:28 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı12:23 - MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak12:16 - Maske takma kuralına riayet etmeyen personele soruşturma açılacak12:15 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 47 milyar lira verdi
12:02 - Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
Elektronik, mobilya ve altında taksit sayısı düştü
İbrahim Kalın: Profesör oldum ama unvanı kullanmıyorum
8 bin polis alımı başvurusu için son günler
Anne kızlık soyadı artık doğrulama olarak kullanılmayacak
Ece Üner: Üniversiteler fuhuş evi ise Ebubekir Sofuoğlu ne oluyor?
AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Ambülans şoförüne 'türban' ayrımcılığı
Danıştay, sözlü sınavda davasında yine esasa değil şekil şartlarına baktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Osman Bedreddin Hz. 1
gri eşortman altı 3
tedirgin 4
girdap 1
kahve içmeden ayılamayan insan 3
günlük iyileşen sayısının yeni vaka sayısını geçmesi 5
Ben salağım görev yerimi terk ettim 7
chaby han 2
direne direne kazanacağız 2
cemal enginyurt 1
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam