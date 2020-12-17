HDP'li grup, eylem yapan terör mağduru anneleri taşladı
|17 Aralık 2020 19:44
|+Aa- Yazdır
Terör örgütü PKK'ya tepki için HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru Şırnaklı annelere HDP'lilerce taş atıldı.
PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde toplanıp HDP İl Başkanlığı binasına kadar yürüdü.
Ellerinde, Türk bayrakları ile dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kürt Türk kardeştir ayrım yapan kalleştir", "kahrolsun PKK, tırnakçı HDP" şeklinde slogan attı.
Bu sırada parti önünde toplanan bir grup HDP'li, yüksek sesle müzik dinleyip annelerin sesini bastırmak istedi.
Grup daha sonra acılı annelere taşla saldırdı. Atılan bir taş, eylemi takip eden bir gazetecinin koluna isabet etti.
Saldırının ardından çıkan gerginliği polis önledi.
HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erzincan'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
18 Aralık 2020 13:26
|Hakkari'de pikap şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
18 Aralık 2020 13:26
|Trafodan kablo çalarken akıma kapılan 4 kişiden 1'i öldü, 3'ü yaralandı
18 Aralık 2020 13:24
|19 yıl önce üvey çocuklarını öldürmüşlerdi, ağırlaştırılmış müebbet istendi
18 Aralık 2020 13:20
|Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler
18 Aralık 2020 12:02
|Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü
18 Aralık 2020 11:20
|Pandemide iş yüküyle birlikte artan kazalarda 160'tan fazla kurye hayatını kaybetti
18 Aralık 2020 11:16
|Evinde ölü bulunan vatandaşın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
18 Aralık 2020 10:45
|Köy muhtarı online eğitim derslerine katılamayan öğrencilerin sorununu çözdü
18 Aralık 2020 10:41
|Kavga ettikleri babalarını elektrik kablosuyla boğup, mağaraya gömmüşler
18 Aralık 2020 09:59