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Türkiye'nin geleneksel habitat bilgisi kayıt altına alınıyor

Tarım ve Orman Bakanlığın 2017'de başlattığı "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi" kapsamında derlenen 25 bin veri, yıl sonuna kadar Geleneksel Bilgi Yönetim Sistemi'ne kaydedilecek.
 17 Aralık 2020 20:10
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Türkiye'nin geleneksel habitat bilgisi kayıt altına alınıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine dayalı geleneksel bilgisinin derlenmesi, kayıt altına alınarak korunması amacıyla hazırlanan proje kapsamında, 21 ilde saha çalışmalarını tamamladı.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, biyoçeşitliliğin sürdürülebilir yönetimini sağlamak ve bu konudaki gelişmeyi ülke politikası haline getirerek, ekolojik zenginliği korumak amacıyla 2017 yılından itibaren Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi uygulanmaya başlandı.

Projeyle halkın doğal biyolojik kaynaklardan faydalanarak geliştirdiği ilaç, maya, boya gibi geleneksel ürünlere ilişkin bilgilerin derlenmesi ve ulusal geleneksel bilgi veri sistemi oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca, proje kapsamında geleneksel bilgiler koruma altına alınıyor.

Proje kapsamında derlenen geleneksel bilgilerin ana kategorileri, sağlık, beslenme, endüstriyel ve tarım- hayvancılık amaçlı geleneksel kullanımlardan oluşuyor.

Proje sonucunda, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine dayalı geleneksel bilgiler kullanılarak, ürünlerin patentinin yabancılar tarafından alınması önlenebilecek ve geleneksel bilgilere dayalı katma değeri yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri için veri ve bilgi sağlanmış olacak.

Proje kapsamında 2018'de Afyonkarahisar, Aydın, Ankara, Hatay, Erzurum, Samsun, Çorum, geçen yıl Bursa, Mersin, Kayseri, Gümüşhane, Şanlıurfa, bu yıl da İzmir, Kırklareli, Trabzon, Van, Isparta, Sinop, Bartın, Aksaray ve Mardin'de olmak üzere 21 ildeki çalışmalar tamamlandı.

Bu yıl 20 ilde saha çalışmalarına başlandı

Bu yıl Edirne, Tekirdağ, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Uşak, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Bolu, Düzce, Tokat, Giresun, Ardahan, Iğdır, Kars, Hakkari, Malatya, Kahramanmaraş ve Sivas'ta saha çalışmalarına başlandı.

Geçen yıl kurulan Geleneksel Bilgi Yönetim Sistemi'ne bu yıl aktif olarak veri girişine başlandı. Sistemde yaklaşık 14 bin veri kayıt altına alındı. Mevcut verilerin de sisteme aktarılmasıyla bu yıl sonunda yaklaşık 25 bin veri kaydedilmiş olacak.

Gelecek yıl da İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Adıyaman, Muğla, Denizli, Eskişehir, Antalya, Karaman, Kırşehir, Kırıkkale, Kastamonu, Karabük, Amasya, Ordu, Rize, Ağrı, Bayburt, Siirt ve Batman'da saha çalışmasına başlanması, böylece 2021 yıl sonunda 41 ilde, 2023 yılı sonunda 81 ilde çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları

Biyokaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Türkiye genelinde 2007-2019 yıllarında 79 vakada 21 farklı ülkeden 146 yabancı hakkında yaklaşık 4,5 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, bu yıl 17 Eylül'de Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Rus uyruklu bir şahsın izinsiz böcek türleri topladığı tespit edilmiş ve Aydın Şube Müdürlüğü tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden 73 bin 747 lira idari para cezası kesilmişti.
Anadolu Ajansı
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