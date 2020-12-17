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İBB kiracılarına pandemi düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde alınan kararla İBB taşınmazlarındaki kira ve ecrimisil ücretlerinde düzenlemeye gidildi.
 17 Aralık 2020 20:38
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İBB kiracılarına pandemi düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde alınan kararla İBB taşınmazlarındaki kira ve ecrimisil ücretlerinde düzenlemeye gidildi.

İBB Meclisi aralık ayı ikinci birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın yönettiği toplantıda salgınla mücadele kapsamında İBB sorumluluğundaki taşınmazların kira ve ecrimisil ödemelerinin ertelenmesi ele alındı.

Mecliste oy birliği ile kabul edilen maddeye göre, Kovid -19 salgınıyla mücadele kapsamında İBB'nin, bağlı kuruluşların ve iştiraklerinin sorumluluğundaki taşınmazlarda kira ve ecrimisil işlem dosyası bulunan mükelleflerin kira ve ecrimisil ödemeleri, kısıtlamalar süresince ertelenecek.

Ertelenen kira bedelleri, taksitle ve gecikme faizi uygulanmadan tahsil edilecek. Kısıtlamalar sebebiyle faaliyette bulunmayan taşınmazlarda kira, ecrimisil işlem dosyası bulunan mükelleflerden de kira ve ecrimisil bedeli alınmayacak.

Ayrıca, İBB ve iştiraklerindeki taşınmazlarda salgının başladığı 19 Mart 2020 tarihinden pandemi süreci sonlanıncaya kadar kira artışı yapılmayacak.

Oylama sonrası konuşan Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, kararın hayırlı olmasını dileyerek mülkiyeti Kültür AŞ'de olan büfelerdeki hava parası ve yüksek kira artışlarına da yönetim tarafından son verilmesini istedi.

- Otobüs terminali kiraları da düzenlendi

Mecliste kabul edilen bir diğer gündem maddesine göre ise İstanbul Şehirlerarası ve Uluslararası Yolcu ve Otobüs Terminali içerisindeki ticari alanlardan kısıtlamalar süresince kira bedelleri yüzde 75 indirimli alınacak ve pandemi sonuna kadar da kira artışı yapılmayacak.

Ayrıca pandemi sebebiyle faaliyeti durdurulan ya da fiilen faaliyette bulunmayan kiracılardan bu süre boyunca kira alınmayacak.

Mecliste ayrıca sağlık çalışanlarının İstanbulkart entegrasyonu olan toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK'lardan ücretsiz yararlanması hakkı 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı. AK Parti'nin önerisiyle karar, memur, işçi ve sözleşmeli tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletildi. Ayrıca, Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanlarının da aynı haktan faydalanmasına karar verildi.

Oylama öncesi AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar'ın konuşması sırasında AK Partililer ve CHP'liler arasında tartışma yaşandı. Gerginliğin artması üzerine oturum başkanı Kalaycı, meclis toplantısına 10 dakika ara verdi.

Aranın ardından toplantıya devam edildi.

Anadolu Ajansı
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