Diyanetten uzaktan Kur'an-ı Kerim eğitimi
|17 Aralık 2020 20:41
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan (DİB) yapılan yazılı açıklamaya göre program, salgın nedeniyle Kur'an kurslarının uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerine katılamayanlar için hazırlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan ve haftada 3 gün, günde 2 saat dersin yer alacağı programa başvurular, "www.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.
Programa, 14 yaş üzerindekiler başvurabilecek ve Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyenler katılabilecek.
İki tur şeklinde gerçekleştirilecek programın ilkine, 21 Aralık 2020-3 Ocak 2021 tarihleri arasında başvurular alınacak ve dersler 28 Aralık 2020-21 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. İkinci tur başvuruları ise 4-17 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak ve dersler 11 Ocak - 7 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Engelliler için seçeneklerin de oluşturulduğu programa, Braille okumayı bilen görme engelliler ile işitme engelliler de başvuru yapabilecek. Ayrıca görme engellilerin durumlarını gösteren bir raporla başvurmaları halinde "Braille Kur'an-ı Kerim Elif-Ba'sı" ücretsiz adreslerine gönderilecek. İşitme engellilerin eğitimlerinde ise özel hazırlanan Elifba cüzü kullanılacak. Programa kayıt yaptıran işitme engelli vatandaşlar, "https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Elif-ba.pdf" linki üzerinden kitabın PDF formatına ücretsiz olarak erişilebilecek.
Programda Kur'an kursu öğreticilerinin yanı sıra vaizler, din hizmetleri uzmanları, imam hatipler ve müezzin-kayyımlar görev alacak.
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