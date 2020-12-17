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Mahalleli polis ve belediye ekiplerine saldırdı
Bursa'da kaçak yapımının yıkımı sırasında mahalleli, belediye ekipleri ve polise saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
|17 Aralık 2020 21:07
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Olay, saat 11.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi.
Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kaçak inşa edildiği belirlenen otopark ve oto yıkamacı olarak kullanılan iş yerinin yıkımı için mahalleye gitti. Ancak mahalleli, yıkım ekibine tepki gösterdi. Mahalleli ve belediye ekipleri arasında tartışma çıkınca, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Öfkeli kalabalık Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Arbede sırasında N.T. gözaltına alındı.
Yaşanan gerginliğin ardından ikna edilen otopark sahipleri, kaçak yapıyı kendileri yıktı. Gerginlik bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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