Sağlık çalışanlarını mesai düzenlemesi dışında bırakan kararlar yargıya taşındı
|17 Aralık 2020 21:28
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Diyarbakır ve Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulları'nın, tüm kamu çalışanlarına mesai kısıtlaması getirip sağlık çalışanlarının kapsam dışı bırakılmasına itiraz eden Sağlık-Sen, kararların eşitlik ve hakkaniyete uygun olmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.
Diyarbakır Nöbetçi İdare Mahkemesi ve Muğla İdare Mahkemelerine sunulan dava dilekçelerinde, sağlık çalışanlarının diğer kamu kurumlarında çalışanlardan daha fazla çalıştığına vurgu yapılarak bu durumun hukuka aykırı olduğu kaydedildi.
Dilekçede, "İvedilikle yürütmenin durdurulması kararı verilmediği takdirde sağlık çalışanları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan fazla çalışacak ve bunun karşılığını da alamayacaktır. Her geçen gün sağlık çalışanlarının aleyhinedir. Bu nedenle idarelerin savunması alınmaksızın ivedilikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesini talep etmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.
Pandemi tedbirleri kapsamında 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren esnek mesaiye geçilmiş, kararın uygulaması ise il hıfzıssıhha kurullarına bırakılmıştı. Diyarbakır ve Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulları da bu gerekçeyle sağlık çalışanlarını esnek mesai uygulamasının dışında bırakmıştı.
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