ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik şekilde arttı
|17 Aralık 2020 21:46
|+Aa- Yazdır
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 12 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 23 bin kişi artarak 885 bine çıktı.
Beklenmedik şekilde artan ve eylül ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkan verinin, 800 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.
İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 853 binden 862 bine revize edildi.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 34 bin 250 kişi artarak 812 bin 500'e yükseldi.
Süregelen işsizlik başvuruları da 5 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre 273 bin azalışla 5 milyon 508 bin olarak kaydedildi.
Bu dönemde haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki artışta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, yeniden sıkılaştırılan önlemler ve mali desteğin yetersizliği etkili oldu.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 75 milyon 283 bini geçti
18 Aralık 2020 10:12
|'Türk aileli' reklam Almanya'ya damga vurgu
18 Aralık 2020 09:31
|İsrail'de nüfusun yarısı aşı olmayı reddediyor!
18 Aralık 2020 08:24
|Moderna açısı için bugün onay verilecek
18 Aralık 2020 02:02
|AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeleri güncelledi
17 Aralık 2020 23:39
|Macron korona oldu, eşi, Başbakan ve Meclis Başkanı karantinaya girdi
17 Aralık 2020 15:17
|Merkel, Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile gurur duyduklarını söyledi
17 Aralık 2020 15:13
|Joe Biden'ın ne zaman aşı olacağı açıklandı
17 Aralık 2020 10:58
|DSÖ, Kovid-19'un nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere Çin'e heyet gönderiyor
17 Aralık 2020 10:30
|İlk ihracat treni Çin'de: İki kıta, iki deniz, iki ülke geçti
17 Aralık 2020 06:40