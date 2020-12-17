Bakan Koca'dan 'virüs genç yaşlı ayırmıyor' uyarısı
|17 Aralık 2020 22:15
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs genç yaşlı ayırmıyor, en küçük dikkatsizlikte bile bulaşabiliyor. Tedbirlere uyarak sağlığımızı ve sosyal hayatımızı koruyalım." uyarısında bulundu.
Koca, Twitter hesabından, sportmen genç bir hastanın videosunu paylaşarak "Virüs genç yaşlı ayırmıyor, en küçük dikkatsizlikte bile bulaşabiliyor. Tedbirlere uyarak sağlığımızı ve sosyal hayatımızı koruyalım." değerlendirmesinde bulundu.
Videoda, gencin ağzından şu ifadelere yer verildi:
"'Gencim, güçlüyüm' dedim. Düzenli sporumu yaptım. 'Dağ gibi delikanlıyım' dedim. Salondaki tedbirlere uymadım, gardımı düşürdüğüm ilk anda yere serdi beni. Şimdi, yerimden kalkacak gücüm yok, nefes alamıyorum, nefes alamıyorum..."
Videoda, bugün eski normallere mesafe koyulmazsa kişinin sevdikleriyle arasına hiç kapanmayacak mesafelerin girebileceği hatırlatılarak, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın, kişinin kendisine, sevdiklerine ve ülkesine karşı vicdani sorumluluğu olduğu, sağlığın ve sosyal hayatın güvencesinin bu olduğu ifade edildi.
SPORTMEN GENÇDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2020
Virüs genç yaşlı ayırmıyor, en küçük dikkatsizlikte bile bulaşabiliyor. Tedbirlere uyarak sağlığımızı ve sosyal hayatımızı koruyalım. pic.twitter.com/xr4vtdXo3G
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