Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu
|17 Aralık 2020 22:16
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Ardahan ve Kars'ta akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Ardahan'da, akşam saatlerinde etkisini gösteren kar nedeniyle kısa sürede kent merkezi beyaza büründü.
Kaldırım ve yolların yanı sıra park halindeki araçlar karla kaplandı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar kalınlığı 7 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 4 derece kaydedildi.
Yetkililer, kar ve soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanmanın oluşmaya başladığını belirterek, sürücülerden tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.
Öte yandan Kaptanpaşa Mahallesi'nde bir grup genç de karla kaplı ağaçları sallayarak karın keyfini çıkardı.
- Kars
Kars'ta da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının iki gündür mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kars'ta akşam saatlerinde kar etkili oldu.
Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar, sürücülere zor anlar yaşattı.
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