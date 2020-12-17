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Sosyal medyadaki paylaşımı sonrası başına gelmeyen kalmadı

Bazı kişilerin bir sitede kimlik bilgisinin yayınladığını gören genç bu durumu kanıtlamak için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hakkında 173 kişinin müşteki olduğu kamu davası açılırken, 19 yaşındaki genç 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Genç, paylaşımı iyi niyetle yaptığını ve yetkililere açık olduğunu göstermek istediğini söyledi.
 17 Aralık 2020 23:01
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Mersin'de yaşayan 19 yaşındaki Görkem Mert Yavuz, arkadaşlarıyla beraber bir internet sitesinde bazı kişilerin, kişisel bilgilerinin yayınlandığı fark ederek, yetkililerin görmesi için çeşitli kurumlara başvurular yaptı. Yetkililerden bir geri dönüş olmayınca dikkat çekmek için o sitenin yayınladığı kimlik bilgilerini arkadaşlarıyla birlikte kendi sosyal medya hesabından da paylaşan genç, hakkında 173 kişinin müşteki olduğu dava açılınca büyük bir şok yaşadı.

YETKİLİLERE AÇIK OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTEMİŞ

2 yıl boyunca süren dava sonucunda genç, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Müştekilerin ifadeleri ile bu bilgileri kötüye kullanmamasından dolayı cezası 1 yıl 1 aya düşürülen ve denetimli serbestlik cezası verilen genç, paylaşımı tamamen iyi niyetle yaptığını, aslında yetkililere bir yerde açık olduğunu göstermek istediğini söyledi.

"HERHANGİ BİR ART NİYET GÜTMEDEN PAYLAŞTIM"

Görkem Mert Yavuz, bilgileri internet üzerinde araştırma ve gezinti yaparken şans eseri bulduğunu iddia etti. Bu bilgilerin çalındığını düşündüğünü söyleyen Yavuz, "Ben de bunun çalındığını, nereden çalındıysa bu açığın kapatılması amacıyla birçok kurum ve kuruluşa bildirdim. Fakat bana herhangi bir dönüş olmadı. Bunun sonucunda ben de herhangi bir art niyet gütmeden bu bilgileri paylaştım. Bu paylaşım üzerine 7 ay sonra bana kamu davası açıldı" dedi.

"BENİM BİR SUÇ İŞLEMEDİĞİM ANLAŞILMIŞ"

Yavuz, "Bu süreçte bilgileri paylaşılan 173 kişinin ifadesinin alındığını öğrendim. Ancak bu 173 kişinin tamamı da bu bilgilerin herhangi bir yerde kullanılmadığını beyan etmiş ve benim bir suç işlemediğim anlaşılmış. İlk önce cezam 2,5 yıldı ama en son verilen ceza 1 yıl 1 ay oldu. Daha önce hiçbir suçum olmadığı için de denetimli serbestlik verildi" diye konuştu.

"KAMU KURUMLARINI UYARMAK İÇİN BUNU YAPTIM"

Amacının asla kötü olmadığını vurgulayan Yavuz, "Ben aslında tamamen kamu kurumlarını uyarmak için bunu yaptım. Bunu tamamen iyi niyetimle yaptım ama ceza yedim. 173 kişiden özür diliyorum. Aslında yanlış bir davranış olduğunu biraz büyüdükten sonra anlamış oldum. Tabi insanlar 173 kişinin kimlik bilgilerini kullanmışım gibi davranıyor, konuşuyorlar. Bu yüzden de bazen kendimi ifade edemiyorum. Fakat ben saf duygularımla, o anki çocukluk halimle bu paylaşımı yaptım. Pişmanım. Zaten devletimiz de gerekli tedbirleri bana karşı aldı. Ben dava sürecinde de devletimize her türlü desteği sundum. Bu bilgilerin bulunduğu yeri tamamen açık bir şekilde anlattım. Bu durum sonunda açığa kavuştu" şeklinde konuştu.

"İNSANLAR SÜREKLİ FARKLI İSTEKLERDE BULUNUYORLARDI"

Olaydan sonra birçok kişinin sosyal medya hesabı üzerinden kendisine mesaj attığını kaydeden Yavuz, "İnsanlar sürekli benden farklı isteklerde bulunuyorlardı. İşte 'sevgilimin instagram, facebook hesabını alabilir miyiz', 'mesajlarına bakabilir miyiz' veya 'bunun hesabını çalabilir miyiz' şeklinde. Tabi bu tür mesajlara ben kesinlikle cevap vermedim. Fakat binlerce kişi bana bu konuda mesaj attı. İş konusunda da bazı teklifler aldım. Ancak okulum sürdüğü için iş tekliflerini kabul edemedim. Başıma gelen bu olayla ilgili birçok toplantılara çağrıldım, bu olayın nasıl geliştiğini açıkladım" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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