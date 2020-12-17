Hyundai'de devir için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı
|17 Aralık 2020 23:12
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Hyundai Motor Company (HMC) tarafından, Hyundai Assan Otomotiv Sanayi (HAOS) şirketinin tek kontrolünün Kibar Holding'ten hisse alımı yoluyla devralınması için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, HMC'nin Kibar Holding'den hisse alımı yoluyla HAOS'un tek kontrolünün devralması işlemine izin verilmesi amacıyla talepte bulunuldu.
Başvuru, kurum bünyesindeki Rekabet Kurulu'nda değerlendirilecek.
Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Hyundai Assan, yüzde 70 Hyundai Motor Company ve yüzde 30 Kibar Grubu ortaklığıyla yönetiliyor.
Şirket 2 bin 500 çalışanıyla İzmit fabrikasında maksimum olarak 230 bin adet i10 ve i20 modellerini üretiyor, bu modelleri 40'tan fazla ülkeye ihraç ediyor.
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