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Ölen kadın teröristin cebinden kentlerdeki terörist listesi çıktı

Ekim ayında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında SİHA ile etkisiz hale getirilen 'Dr. Amara' kod adlı terörist Müzeyyen Aydınlı'nın (42) üzerinden kentlerdeki terörist listesi çıkınca Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana merkezli 3 ilde yaptığı operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı.
 17 Aralık 2020 23:38
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Ölen kadın teröristin cebinden kentlerdeki terörist listesi çıktı

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen 'Yıldırım-7' operasyonu kapsamında, 3 Ekim'de Lice ilçesi kırsalında, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile nokta atışı sonucu 4 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de 10 milyon lira ödülle aranan, terör örgütü PKK'nın sözde 'orta saha Amed eyaleti özel güç sorumlusu' 'Dr. Amara' kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde 2 not kağıdında kentlerde yaşayan terörist listesi çıktı. Şifreli olan not kağıtlarını inceleyen ekipler, Aydınlı'nın, Adana'da 6 kişiyle iş birliği yaptığını belirledi.

Savcılığın haklarında yakalama kararı çıkardığı 6 şüphelinin adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün şafak vakti Adana merkezli Diyarbakır ve Kocaeli'de operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin demir kapıları koçbaşıyla kırarak, girdiği evlerde 5 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin, eylem için kente gelen örgüt üyelerinin barınma ve saklanmalarına yardım ettiği öne sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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