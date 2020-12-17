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Alkol alıp ağrı kesici içti, hastanede hayatını kaybetti

Antalya'da kadın arkadaşının evinde alkolün üzerine ağrı kesici hap içip fenalaşan 62 yaşındaki adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.
 17 Aralık 2020 23:41
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Alkol alıp ağrı kesici içti, hastanede hayatını kaybetti

Olay, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı mahallesinde meydana geldi. Süleyman Sertel (62) isimli şahıs, kadın arkadaşının evinde fenalaştı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Sertel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Süleyman Sertel ile birlikte hastaneye gelen kadın, Süleyman Sertel'in kendisini ziyarete geldiğini, birlikte alkol aldıklarını, Süleyman Sertel'in başı ağrıdığı için alkolle birlikte ağrı kesici aldığını, biraz sonra da fenalaştığını söyledi.

Süleyman Sertel'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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