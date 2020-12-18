Uyuşmazlık Mahkemesine seçilme kararı Resmi Gazete'de
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına ve Başkanvekilliğine seçilme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
|18 Aralık 2020 00:54
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına ve Başkanvekilliğine seçilme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Uyuşmazlık Mahkemesi'nin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 4. Maddesi uyarınca yapılan seçimde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçildi.
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