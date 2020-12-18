Moderna açısı için bugün onay verilecek
|18 Aralık 2020 02:02
|+Aa- Yazdır
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, aşının kullanılabileceği tavsiyesinde bulundu.
FDA bağımsız uzmanlar paneli, bugünkü toplantısında 20 "evet" oyu ve bir uzmanın çekimser kalmasının ardından, Moderna'nın yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Kovid-19 aşısının, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasını tavsiye etti.
Panelin tavsiyesinin ardından FDA'nın, aşının kullanımına bugün onay vermesi bekleniyor.
Resmi onayın ardından yaklaşık 5,9 milyon doz aşı, ABD içinde dağıtıma çıkacak.
Moderna'nın aşısı, onay sürecinin tamamlanmasıyla güvenli olduğu ve etkinliği teyit edilen ikinci aşı olacak.
FDA, geçen cuma günü de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.
Buzdolabı sıcaklıklarında muhafaza edilebilen Moderna'nın Kovid-19 aşısının, dağıtımının da daha kolay olması bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 75 milyon 283 bini geçti
18 Aralık 2020 10:12
|'Türk aileli' reklam Almanya'ya damga vurgu
18 Aralık 2020 09:31
|İsrail'de nüfusun yarısı aşı olmayı reddediyor!
18 Aralık 2020 08:24
|AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeleri güncelledi
17 Aralık 2020 23:39
|ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik şekilde arttı
17 Aralık 2020 21:46
|Macron korona oldu, eşi, Başbakan ve Meclis Başkanı karantinaya girdi
17 Aralık 2020 15:17
|Merkel, Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile gurur duyduklarını söyledi
17 Aralık 2020 15:13
|Joe Biden'ın ne zaman aşı olacağı açıklandı
17 Aralık 2020 10:58
|DSÖ, Kovid-19'un nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere Çin'e heyet gönderiyor
17 Aralık 2020 10:30
|İlk ihracat treni Çin'de: İki kıta, iki deniz, iki ülke geçti
17 Aralık 2020 06:40