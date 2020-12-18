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Bursa'da ormanın içindeki ahırda çıkan yangında 7 at telef oldu
Bursa'daki Atatürk Kent Ormanı'nda, atların bulunduğu ahırda çıkan yangında 7 hayvan telef oldu.
|18 Aralık 2020 07:25
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Bursa'daki Atatürk Kent Ormanı'nda, atların bulunduğu ahırda çıkan yangında 7 hayvan telef oldu.
Merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe bölgesinde, Atatürk Kent Ormanı'nın içerisindeki Zihinsel ve Ruhsal Engelliler Derneğine ait alanda yer alan ahırda elektrik kablolarından yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede büyürken dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yangını, ormana yayılmadan söndürdü.
Ahırda bulunan 7 at telef oldu.
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