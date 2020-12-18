Aşıda kayda değer yan etki yok: Aşılama kampanyamız örnek olacak
|18 Aralık 2020 06:10
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den alınan aşıya ilişkin stratejinin görüşüldüğü Bilim Kurulu sonrası sürece ilişkin bilgi verdi. Yerli aşı çalışmaların orta ve uzun vadede sorunun çözümünde rol alacağının belirtildiğini söyleyen Koca, "Halihazırda bir inaktif aşımızın Faz I klinik çalışmasında sona gelinmiş ve Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır. Eş zamanlı olarak 2 inaktif ve 2 adenövirus temelli aşı ile bir virüse benzer parçacık aşısı da Faz I aşamasına gelmiş ve gerekli incelemelerden sonra ilk araştırma ürünleri üretilerek devreye alınacaktır" diye konuştu.
DÜNYAYA ÖRNEK 'AŞI' KAMPANYASI
Erken dönemde yapılacak aşılamaya odaklanmanın önemini dile getiren Koca, "Ülkemizde bir inaktif (sinovac) bir de mRNA (pfizer) aşının Faz III çalışmaları sürmektedir. Bir adenövirüs (sputnik V) aşısının da Faz III öncesi kronik toksisite çalışmaları yürütülmektedir. Bu aşının da en kısa sürede Faz III çalışmasının başlaması beklenmektedir. Mevcut verilere dayalı olarak inaktif aşının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında ülkemizde de yürütülen Faz III çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediği ifade edilmiştir" dedi. Koca, başta Aile Sağlığı Merkezlerimizde olmak üzere üniversite, kamu ve özel sağlık kuruluşlarımız ve bütün vatandaşlarımızla dünyaya örnek olacak bir aşılama kampanyası yapacağımıza inanıyoruz" dedi.
Yasemin Asan
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