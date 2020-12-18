Tedbirler yerinde marifet 'uyum'da

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi, el birliğiyle mücadele gerektiriyor. Tedbirlerin sonuç vermesi için herkese ise bireysel anlamda büyük görev düşüyor. Uzmanlara göre, alınacak şahsi tedbirlerle salgının seyri değişebilir. Son tedbirlere yeni hasta sayılarında yaklaşık %18'lik düşüş kaydedildiği belirtiliyor. Bu sebeple pandemiden kurtulabilmek için "tam uyum" isteyen uzmanlar, sınırlamaların yeterli olduğunu belirtirken toplumsal davranışların da önemine dikkat çekiyor.

Dışarıda yapılamayan buluşmaların ev ortamına taşınmaması ve kalabalıklardan uzak durulmasını şart koşan uzmanlar, yeni vaka sayılarındaki "düşüş trendi"nin böylece korunabileceğine işaret ediyor. Marttan bu yana süren mücadele sebebiyle toplumun bir kısmında tedbir yorgunluğu oluştuğunu söyleyen uzmanlar, "Rehavete kapılmayın" ikazında bulunuyor. Özellikle yılbaşında uygulanacak dört günlük sokağa çıkma sınırlamasına dikkat çeken uzmanlar, 'Evde kalın' çağrısını tekrarlayarak "Bilimsel olan bu kararlara güvenin" diyor. Sokak sınırlamaları beraberinde yapılacak aşılamalarla da vakalarda geniş kapsamlı bir rahatlama öngörülüyor.

NEŞRA DURMAZ