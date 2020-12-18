Binalar salgınlara göre tasarlanmalı
|18 Aralık 2020 07:11
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AK Parti, pandemi sebebiyle çalışma hayatına evden devam eden vatandaşların nabzını tuttu. 81 şehirde özellikle kadınlarla video-konferansla iletişim kurularak, "Koronavirüsün Çevresel Etkileri ve Kentleri Dönüştüren Salgınlar" başlıklı bir çalıştay düzenlendi.
Pandeminin konut, mimari yapılar ve kamusal mekan tanımlanmasına nasıl yön vereceği, salgınlarda kazanılan tecrübelerin, geleceğin şehirlerinin oluşumuna nasıl fayda sağlayacağı ele alındı. Şehirlerin altyapı ve mekansal organizasyonlarının da masaya yatırıldığı çalıştay sonrası AK Parti Kadın Kollarınca hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
Raporda yapıların salgın hastalıkların dikkate alınarak yeniden tasarlanması gerektiği önerildi. Binaların yapılırken uzun süren ev karantinalarının göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanan raporda "Balkon, pencere ve teras gibi hava akışını sağlayacak yapılar olmalı. Kamusal alanlar da böyle dizayn edilmeli. Gerekirse yeni düzenlemeler hayata geçirilmeli, yerel yönetimlerle iş birliği yapılmalı. Öneriler, kentsel dönüşümler için de geçerlidir" denildi.
EBRU KARATOSUN
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