Nevşehir'in koyunları dünyanın dilinde

Nevşehir'de sahiplerince kırsal alanda otlatılan sürüden ayrılan koç, keçi ve üç koyun geçtiğimiz gün sabah saatlerinde belediye binasının bulunduğu alana geldi. Mini sürünün, Nevşehir Belediyesine girmeye çalışması güvenlik görevlilerince engellendi. Başkanlık binasından uzaklaştırılmaya çalışılan hayvanlar arasındaki koçun, güvenlik personeli ve belediye binasına girmeye çalışan vatandaşları kovalaması da ilginç görüntü oluşturdu.

Nevşehir Belediyesi'nin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler, Nevşehir Belediyesi'nin ve Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Nevşehir Belediyesi'nin twitter hesabında kısa sürede 3 milyon izlenmeye ulaşan görüntüler ulusal basında geniş yer buldu. Nevşehir'i gündeme taşıyan görüntüler dış basının da ilgisini çekti. Dünyanın farklı kıtalarında birçok ülke medyasında yer alan ve sosyal medyada milyonlarca kez izlenen görüntüler böylelikle Nevşehir'i bir kez daha gündeme taşıdı.

Dünya basınının konuya ilişkin yaptığı haberleri sosyal medya hesabından paylaşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı "Evet sevgili seyirciler kameralarımızı Nevşehir'e çeviriyoruz' dedi tüm dünya medyası. Tabii kendi dillerinde" ifadelerini kullandı.

Reuters'in sosyal medya paylaşımını alıntılayan başkonsolos Umut Acar "Ne lobiler, PR'lar, halkla ilişkiler, tanıtımlar yaptık 5 davarın Nevşehir'e yaptığını yapamadık" diye esprili bir göndermede bulundu.