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Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içkiden bir zehirlenme daha

Bursa'da sabaha karşı alkol zehirlenmesi ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Sahte içki nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin de hastanede tedavisinin devam ettiği Bursa'da sabah saatlerinde 62 yaşındaki Mehmet P., alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
 18 Aralık 2020 07:57
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Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içkiden bir zehirlenme daha

Bursa'da sabaha karşı alkol zehirlenmesi ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Sahte içki nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin de hastanede tedavisinin devam ettiği Bursa'da sabah saatlerinde 62 yaşındaki Mehmet P., alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Mehmet P.,'nin gözlerinin görmediği durumunun kritik olduğu belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde merkez, Osmangazi ilçesi Kuruçeşme mahallesi Sakarya caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P., (62) akşam saatlerinde aldığı alkolleri içmek için evine gitti. Evde alkol aldıktan sonra rahatsızlaşan Mehmet P., durumunu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet P.'nin durumunun kritik olduğu ve gözlerinin de görmediği belirlendi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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