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Burun ameliyatı oldu, iki bacağı da kesildi! 6 hakim değişti ama dava sonuçlanmadı

Burun estetiği ameliyatı olan Sevinç Çelik'in hayatı karardı. Ameliyattan sonra kanına mikrop karışan Çelik'in iki bacağı kesildi. Bu süreçte küçük kızı da lösemiye yakalanan Çelik, açtığı 1 milyonluk tazminat davasından sonuç bekliyor
 18 Aralık 2020 08:00
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Burun ameliyatı oldu, iki bacağı da kesildi! 6 hakim değişti ama dava sonuçlanmadı

Sevinç Çelik (32), 2 Mayıs 2014'te özel bir hastanede burun ameliyatı oldu. 2 saat süren ameliyattan bir gün sonra taburcu olan Çelik'te şiddetli ağrı ve yüksek ateş görüldü. Çelik'in ağrıları giderek arttı. Ameliyattan bir hafta sonra kontrol için hastaneye giden Çelik'in alçısı çıkarıldı. Çelik, ameliyatı yapan doktora şikayetlerini söylese de iddiaya göre doktordan "Bunlar normal, canın çok tatlı senin" karşılığı aldı. Yeniden eve dönen Çelik'in durumu daha da kötüleşti. Kardeşi N. Çelik ablasının durumunu mahkemede, "Zaman geçtikte ateş, ağrı, bulantı ve kusma arttı. Tuvalete dahi gidecek dermanı yoktu; sürükleyerek götürüyorduk" sözleri ile anlattı. Çelik, 19 Mayıs'ta devlet hastanesi acil servisine götürüldü.

YA HAYATI YA AYAKLARI

Hürriyet'in Özel Haberine göre: Çelik'in durumunun kötü olduğunu gören doktorlar, ameliyattan sonra kanına mikrop karıştığını ve bunun tüm vücuda yayıldığını söyledi. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Çelik'in ayaklarında morarma oluştu. Doktorlar, ailesine "Hastanın durumu kritik. Bacaklarını kesmemiz lazım. Ya hayatı ya ayakları" diyerek ailenin rızasını istedi. Aile, çaresizse onay verdi. 9 Haziran günü Çelik'in iki bacağı da diz altından kesildi. Burun estetiği ameliyatı yaptıran Çelik bir ay sonra iki bacağını da kaybederek hastaneden çıktı.

1 MİLYONLUK TAZMİNAT

Estetik ameliyatın yapıldığı hastanenin 'ayıplı hizmet' verdiğini öne süren Çelik, 300 bin TL maddi 700 bin TL manevi tazminat talebi ile dava açtı. Avukat Cesim Parlak dava dilekçesinde, ameliyatı yapan doktorun özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğini öne sürdü. Hastane adına yapılan savunmalarda ise Çelik'in bacaklarının kesilmesi ile ilgili hastanenin bir kusurunun olmadığı kaydedildi. Dilekçelerde, Çelik'in ameliyattan iki hafta sonra yediği tavuk yemeğinden zehirlendiği, enfeksiyonun da bu nedenle oluştuğu öne sürüldü.

2 BACAĞI DA KESİLDİ

İstanbul Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi, davacı tarafın talebi ile bilirkişi raporu hazırlattı. Dosyaya Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı da dahil olmak üzere 5 rapor girdi. Raporlarda, estetik ameliyat ile Çelik'in bacaklarının kesilmesi arasında bir bağ kurulamadığı kaydedildi. Çelik'in avukatları, hazırlanan raporların eksik olduğu, detaylı bir rapor hazırlatılması gerektiğini kaydetti. Mahkeme, 10 Aralık'ta yapılan 16'ncı duruşmada yeni bir rapor talebinde bulundu. Mahkeme, Çelik'in bacaklarının kesilmesinde hastanenin bir kusurunun olup olmadığının ortaya konulması için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden rapor alınmasına karar verdi. Son 6 yıllık süreçte 6 hakimin değiştiği dava dosyasının bir sonraki duruşması ise önümüzdeki nisan ayı sonunda yapılacak.
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