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'Trans yağ bulunan ürünler saklanacak'

Yeni düzenlemeyle cips, bisküvi gibi ürünlerin ambalajında 'Trans yağ yoktur' ibaresi yer almayacak. Düzenlemeye Türk Böbrek Vakfı tepki gösterdi
 18 Aralık 2020 08:10
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'Trans yağ bulunan ürünler saklanacak'

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çikolata, bisküvi, cips gibi pek ürünlerin ambalajında yer alan "Trans yağ yoktur" ibaresinin çıkartılmasına yönelik düzenleme hazırlığına Türk Böbrek Vakfı'dan da tepki geldi.

"Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" taslağı Bakanlığın internet sayfasından görüşe açılırken, söz konusu taslakta, "Yönetmelikle getirilen kısıtlamalar kapsamında gıda etiketlerinde Trans yağ ile ilgili beyan yapılmaz" hükmüne yer verilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Taslağın bu haliyle kabul edilmesi halinde, 1 Temmuz 2021'den itibaren gıda ürünlerinin "Trans yağ" içerip içermediği etiketlere yazılmayacak.
Türk Böbrek Vakfı'dan Başkanı Timur Erk, Milliyet'e yaptığı açıklamada, taslağın mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda gıda ürünlerinde Trans yağ olsa da etikete yazılamayacağına ve vatandaşların bu durumdan habersiz olacağına dikkat çekerek , "Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu yetkilileri bile yapılacak değişikliğin doğru olmadığını özellikle merdiven altı veya kayıt dışı olarak nitelendirilen ürünlerde trans yağların kullanıldığını açıkladılar. Kanada, AB'nin bazı ülkelerinde kullanımı yasaklanan Trans yağ, Türkiye'de tamamen yasak değil ancak yüzde 2 kullanım ile sınırlı" dedi.

Trans yağların endüstriyel yollardan üretildiğini sözlerine ekleyen Erk şunları söyledi: "Yapay yolla üretilen Trans yağlar, sıvı haldeki bitkisel yağların hidrojenle doyurularak daha katı hale gelmesiyle elde ediliyor. Endüstriyel Trans yağlar sağlık için oldukça zararlı. Obezite, insülin direnci, kalp ve damar hastalıklarının yolunu açıyor. Üreticiler Trans yağları ucuz, kullanımı kolay ve uzun süre bozulmadan bekleyebildiği için tercih ediyor. Ancak aşırı Trans yağ tüketimi kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor. Diyabete yakalanmada da, artmış Trans yağ tüketimi önemli bir etken. Trans yağların bazı kanserlerin gelişimine neden olduğu, kadınlarda meme kanseri ve kısırlığı artırdığını gösteren çalışmalar da mevcut" diye konuştu.

Erk, Türkiye'de her 100 erkekten 20.5'inin, her 100 kadından da 41'inin obez olduğuna dikkat çekerek, son 20 yılda obezitedeki artış hızının ürkütücü olduğunu vurguladı.

Bakanlık geri adım atıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, bir televizyon programında, düzenlemede geri adım atılabileceğini söyledi. Seçkin, "Trans yağ yoktur' ifadesi etiketlerden kaldırılmayacak değil mi?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.
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