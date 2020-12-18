Depreme karşı heliport planı

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Çalışmaya göre; İstanbul Havaalanı ile Sabiha Gökçen Havaalanı iki merkez olacak. Atatürk Havalimanı da destek birimi olarak görev alacak.

DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Ümit Ekinci, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda özetle şu bilgileri verdi:

Yazılım projesi

Afet ve acil durum anında beş ana merkezde; -Atatürk, Esenboğa, Adnan Menderes, Erzincan ve Muş havalimanları- tam teşekküllü hazır bulundurulan deprem konteynırları afet bölgesine ivedilikle sevk edilecek.

DHMİ Afet ve Acil Durum Sistemi Yazılımı projesi başlatılmış olup 2021'de faaliyete sokmayı planlamaktayız. Yazılımla, afet ve acil durum yönetim faaliyetlerinin afet ve acil durum öncesi, anı ve sonrasında etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olacak, afet ve acil durumlarda operasyonel kabiliyetlerini artıracak kurumsal bir otomasyon ve karar destek sistemi kurulması amaçlanıyor. Sistem, afet ve acil durumlarya ilgili planlar yapılmasını ve afet/acil durum gerçekleştiğinde planların devreye girmesini sağlayacak.

Ayrıca afet ve acil durumlarla ilgili, 'Acil Durum Planı' (ADP), 'Emniyet Yönetim Planı', Sivil Savunma ve Seferberlik Planları'nın yapılmasına destek olacak, acil durum planlaması kapsamında ilgili mevzuata göre farklı afet ve acil durumlar için alt operasyon planlarının yapılmasını sağlayacak.

Üç havalimanı

Ulaştırma Bakanlığımız, 'Heliport Master Planı' adı altında başlattığı bir çalışma var; AFAD Başkanlığımız bu çalışmayı koordineli yürütüyor.

İstanbul'un iki yakasında Sabiha Gökçen Havalimanı, karşı tarafta İstanbul Havalimanı olacak. Atatürk Havalimanı'nda halihazırda tesislerimiz, PAT sahası tesislerimiz, pistimiz açık ve şu anda kargo amaçlı, genel havacılık anlamında uçuşlar gerçekleştirilebiliyor. Herhangi bir afet anında Atatürk Havalimanı da gereken desteği sağlayacak."