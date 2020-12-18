Savaşın acı yüzü doktor yaptı

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Bugün 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'nün (UNHCR) verilerine göre, 2019 yılı sonu itibariyle dünyada 79,5 milyon insan zorla yerinden edildi. 30 milyondan fazla insan başka coğrafyalarda yeni bir hayatın peşinden koşuyor. Abdulcabbar Elhadid de onlardan biri.

Onun hikayesi Suriye'de başladı. Halep'te yaşayan Abdulcabbar, Suriye'deki savaş şiddetlenince ailesiyle birlikte önce şehrin dışındaki köylere gitti. Oradan da Rakka'ya geçen El Hadid ailesi, yaşam koşulları iyice zorlaşınca 2013 yılında Türkiye'nin yolunu tuttu. Türkiye'ye geldiğinde 12 yaşında olan Abdulcabbar, Adana'da ortaokul ve liseyi bitirdi.

Hafta sonları fırsat bulduğunda iç dekorasyon alanında çalışan ağabeyine yardım etti. İlkokuldan beri doktor olmak isteyen Abdulcabbar, Yabancı Öğrenci Sınavı'na (YÖS) hazırlandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Abdulcabbar'ın cerrah olmak.

'Doktor kalmadı'

Suriye'deki savaşta ülkesinde neredeyse hiç doktor ve cerrah kalmadığını aktaran Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Abdulcabbar, "Doktorlar ya hastanelere yapılan saldırılarda hayatını kaybediyor ya da savaştan kaçmak için başka ülkelere sığınıyordu. Çok fazla doktor olmadığı için hemşire ya da anestezi uzmanlarının mecburen doktorluk yaptığını ve her türlü sağlık sorununa müdahale etmek zorunda kaldıklarını gördüm. Bunu görünce doktor olma hedefim daha da güçlendi" diye konuştu.

ABİLERİ DE OKUYOR

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'in (SGDD-ASAM) Adana'da bulunan ofislerinden üniversite sınavına hazırlık süreciyle ilgili eğitim ve rehberlik desteği aldığını anlatan Abdulcabbar, "Evimizin geçimini sağlayan 24 yaşındaki ağabeyim Cuma Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesini, Yüzde 56 sürekli engelli raporu olan ağabeyim İbrahim de Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı" dedi. SGDD-ASAM Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Hasan Can Pala ise 2019 yılında yaklaşık 500 bin kişinin ofislerine başvurduğunu belirterek, "Her yaştan mültecinin eğitim olanaklarına erişimlerini destekliyoruz. Mültecilerin sosyal yardımlara bağlı değil öz güvenli ve donanımlı bireyler olarak üretkenliklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.