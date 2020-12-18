Bolu'da maske takmamak için polise direnen kadına para cezası kesildi
Bolu'da maske takmamak için polise direnen kadına para cezası uygulandı
|18 Aralık 2020 08:18
|+Aa- Yazdır
Bolu'da maske takmamak için polise direnen kadına para cezası uygulandı.
Polis ekipleri, arama kaydı olan F.İ'yi gözaltına alarak Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi'ne götürdü.
Şüphelinin polis merkezine gelen kız kardeşi H.N. ve yakınları, sağlık raporu için hastaneye götürülen F.İ'nin cezaevine sevk edildiğini zannederek taşkınlık çıkardı, polis merkezine takviye ekip gönderildi.
Polis ve yakınları tarafından sakinleştirilen H.N'ye ekipler, sigara içmemesi ve maske takması uyarısında bulundu.
Polisin uyarısına aldırış etmeyen H.N'ye maske takmadığı için idari para cezası uygulandı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı
18 Aralık 2020 12:50
|Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü
18 Aralık 2020 12:34
|OMÜ Rektörü, kendisinin kullandığı WhatsApp hattı kurdu
18 Aralık 2020 12:29
|MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
18 Aralık 2020 12:23
|Maske takma kuralına riayet etmeyen personele soruşturma açılacak
18 Aralık 2020 12:16
|Personel ödemelerinde son gün 25 Aralık!
18 Aralık 2020 11:58
|Partiye katılanlardan, pes dedirten paylaşım: Canınız çeksin
18 Aralık 2020 11:55
|Kırıkhan eski Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya yenildi
18 Aralık 2020 11:53
|Ayvalık'ta koronavirüs vakaları olan evlere 'ziyarete kapalı' yazısı
18 Aralık 2020 11:18
|Elektronik, mobilya ve altında taksit sayısı düştü
18 Aralık 2020 10:09