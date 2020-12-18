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Unilever, sahte deterjanı anlamının 6 yönetimini açıkladı

Unilever yetkilileri, alışveriş sitelerinde satışı artan sahte deterjanlara karşı uyardı. Yetkililer, sahte deterjanın nasıl anlaşılacağını 6 maddede anlattı.
 18 Aralık 2020 08:17
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Unilever, sahte deterjanı anlamının 6 yönetimini açıkladı

Hürriyet yazarı Sefer Levent, 'Sahte deterjana dikkat!' başlığıyla yayımlanan yazısında online alışveriş sitelerinde satılan sahte detarjanlara karşı uyardı.

İşte Unilever yetkililerinin dikkat çektiği ayrıntılar:

1- Toz deterjan ürünlerin ambalajlarında mutlaka hava delikleri yer almalıdır.

2- Ürün ambalajının baskısı parlak ve kenar çizgilerinin (kontürlerinin) net olması gerekir.

3- Gerçek ürünlerde kodlar (son kullanma tarihi, üretim tarihi gibi) laminasyon üzerine basıldığı için parmak ucu ile baskı uygulayarak veya boya sökücü (solvent) ürünler ile silindiğinde kolay silinir. Taklit ürünlerde ise kod laminasyon altına yer aldığı için bu şekilde silinemez.

4- Taklit sıvı ürünlerin şişelerinde birleşme noktaları çapaklıdır. Şişe yüzeyi elle kontrol edildiğinde pürüzsüz olmadığı görülür. Şişelerde daha fazla çizik ve deformasyon bulunur.

5- Taklit ürünlerin etiketlerinin baskı kalitesi düşüktür; baskı renkleri parlak ve kenar çizgileri keskin değildir.

6- Tüketicilerin güvendikleri ve daha önce de deneyimledikleri satıcılardan alışveriş yapmaları, özellikle gerçekçi görünmeyen indirim oranları ya da promosyon kampanyalarını sorgulamaları, ürün görselliğinde ya da özelliklerinde ve alıştıkları ürün performansında farklılıklar tespit ettiklerinde üretici firmalarla bağlantıya geçmeleri daha güvenli olacaktır."
Hürriyet
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