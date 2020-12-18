1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Son 90 yılın en az yağmuru yağdı

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'yi etkileyen kuraklıkla ilgili hazırlanan rapor endişe veriyor. Raporda, bazı bölgelerde meteorolojik kuraklığın hidrolojik kuraklığa dönüştüğü vurgulandı
 18 Aralık 2020 08:23
+Aa- Yazdır
Son 90 yılın en az yağmuru yağdı

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Su Politikaları Derneği'nin "İstanbul Yağışları ve Türkiye'de Kuraklık" raporuna göre, yağışlar ciddi oranda azaldı, bazı bölgelerde meteorolojik kuraklık hidrolojik kuraklığa dönüştü.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'yi etkisi altına alan kuraklık sorununa ilişkin, Su Politikaları Derneği tarafından hazırlanan "İstanbul Yağışları ve Türkiye'de Kuraklık" başlıklı rapor yayınlandı.

Sıcaklık rekorları

Hidrolojist Yaşar Kutoğlu, Meteoroloji Yüksek Mühendisi Hamza Özgüler, Su Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Murat Türkeş, ile Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Yıldız'ın katkı sunduğu raporu, Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız hazırladı.
Meterolojik kuraklığın özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale gibi kentlerde hidrolojik kuraklığa dönüştüğünün altı çizilen raporda, eylül ayında 93, Ekim ayında ise 33 meteoroloji gözlem istasyonunda sıcaklık rekorları kırıldığı vurgulandı. Raporda şu bilgilere yer verildi: "Elde edilen verilere göre yapılan değerlendirmeler, 2020 su, tarım yılında yağışlarda Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri dışındaki tüm bölgelerde normallerine göre azalma olduğunu ortaya koymaktadır. Yağışlarda bir önceki yıla göre kıyaslandığında ise tüm bölgelerde azalma gerçekleşmişti."

En düşük seviyede

"İstanbul'da bir yılda yağışlı gün sayısı ortalaması 107'dir. İstanbul'a düşen yıllık toplam ortalama yağışın yüzde 39'u ekim, kasım ve aralık aylarında, yüzde 32'si ocak, şubat, mart aylarında, yüzde 15'i Nisan, Mayıs, Haziran aylarında, yüzde 14'ü ise temmuz, ağustos, eylül aylarında düşmektedir. Eylül, ekim, kasım aylarında İstanbul'a düşen yağışlar 90 yıllık aylık ortalama en düşük seviyesinde kalmıştır.

Eylül ve kasım aylarında İstanbul'a düşen yağışlar uzun yıllar ortalamasından sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 54 daha az olmuştur. Bunun sonucunda meteorolojik kuraklık, hidrolojik kuraklığa dönüşmüştür. Türkiye'de ise 2020 su yılında tüm bölgelerdeki yağışlar bir önceki yıla göre ortalama yüzde 20 düşük gerçekleşmiştir."

'Depolamak zorundayız'

Raporda, Türkiye'nin yarı kurak iklim bölgesinde olmasından dolayı su depolama havzalarının çok büyük önem taşıdığına değinilirken, "Mevsimsel değişkenliğin yüksekliği sebebiyle, sularımızı depolamak ve kontrol altında tutmak zorundayız" denildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
18 Aralık 2020 12:28		 Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden 'cenazelerde dikkatli olun' çağrısı
18 Aralık 2020 11:43
Acil servis çalışanları 'asılsız ihbarlardan' dertli
18 Aralık 2020 11:23		 AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin
18 Aralık 2020 09:59
'Kovid-19 geçirenlerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir'
18 Aralık 2020 09:43		 Acil olarak günlük 2 saati aşmayacak şekilde sembolik su kesintilerinin yapılması şart
18 Aralık 2020 09:29
Savaşın acı yüzü doktor yaptı
18 Aralık 2020 08:13		 Depreme karşı heliport planı
18 Aralık 2020 08:12
Nevşehir'in koyunları dünyanın dilinde
18 Aralık 2020 07:25		 Binalar salgınlara göre tasarlanmalı
18 Aralık 2020 07:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:30 - ALES ve YÖKDİL sınavlarının ertelenmesi nedeniyle adaylar mağdur oldu!13:29 - Yargıtay'dan işkolik eşe kötü haber13:26 - Hakkari'de pikap şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı13:26 - Erzincan'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı13:24 - Trafodan kablo çalarken akıma kapılan 4 kişiden 1'i öldü, 3'ü yaralandı13:20 - 19 yıl önce üvey çocuklarını öldürmüşlerdi, ağırlaştırılmış müebbet istendi
13:19 - Adana merkezli 2 ilde terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 5 gözaltı13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:13 - Bakan Soylu'dan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı13:10 - Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar12:50 - Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı12:36 - Sevgiliye hediye seçiminde yeni yardımcınız Muhiku
12:34 - Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü12:30 - Gün ortasında dolar 7,70 TL'nin altını gördü12:30 - Bakan Selçuk: Salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak hazırladık12:29 - OMÜ Rektörü, kendisinin kullandığı WhatsApp hattı kurdu12:28 - Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası
12:28 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
Elektronik, mobilya ve altında taksit sayısı düştü
İbrahim Kalın: Profesör oldum ama unvanı kullanmıyorum
8 bin polis alımı başvurusu için son günler
Anne kızlık soyadı artık doğrulama olarak kullanılmayacak
Ece Üner: Üniversiteler fuhuş evi ise Ebubekir Sofuoğlu ne oluyor?
AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Ambülans şoförüne 'türban' ayrımcılığı
Danıştay, sözlü sınavda davasında yine esasa değil şekil şartlarına baktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pfizer biontech aşısı 2
Osman Bedreddin Hz. 1
Abbiiee 3
yılmaz özdil'in cenazesini camiye sokmayın 8
Kum torbası 3
17.12.2020 anadolu efes vs olimpia milano maçı 1
Delalım 2
dürüm 1
yeşil şapkalı masa lambası 1
sadece yaptığında akla gelen güzellikler 2
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam