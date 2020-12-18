İsrail'de nüfusun yarısı aşı olmayı reddediyor!

Haaretz Gazetesinde yer alan habere göre; İsrail Demokrasi Enstitüsü ve Nahariya'daki Batı Galilee Hastanesi tarafından yapılan iki ankete göre, her iki İsrailliden biri COVID-19 aşısı mevcut olduğunda almayacağını söyledi.

Gazetede yer alan haberde, İsail Sağlık Bakanlığı'nın, sahte haberlerle mücadele etmek için Facebook ve Google ile ortaklık da dahil olmak üzere geniş çaplı bir PR kampanyası için hazırlandığı belirtildi.