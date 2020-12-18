Konutta yeni rotayı koronavirüs çizdi

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020 yılında konut satışları, tüm zamanların rekorunu tazelemeye koşuyor. İlk 11 ayda satılan konut sayısı 1 milyon 393 bin 335 adet oldu.

Aralıkta 16 bin konut daha satılırsa 1 milyon 409 bin 314 adet ile tüm zamanların konut satış rekorunu sağlayan 2017 yılı geçilecek.

Kovid-19 süreciyle değişen alım talepleriyle birlikte öne çıkan ve fiyat artışında rekor kıran bölgeleri incelemeye aldık.

Güneşe yolculuk

Pandeminin en büyük etkilerinden biri; uzaktan çalışmadaki artış oldu. Büyükşehirlerin yoğunluğundan kaçmak isteyenler daha az yoğunluklu böl-gelere yöneldi. Göçler, Ege ve Akdeniz kıyısında, günlük ihtiyaçların giderilmesine yönelik imkanları bulunan, gelişmiş ulaşım ağına sahip, il merkezi-ne yakın ilçelere kayarken, buralarda gayrimenkul fiyatları da artış gösterdi.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Özel Projeler Departmanı Yöneticisi Berk Ünsal, 2019 ve 2020 yılı 3. çeyrek karşılaştırmasında, ilçe bazındaki konut satışlarına dair ilginç bilgiler paylaştı. Buna göre, Mersin'in Mezitli, Muğla'nın Bodrum ve Balıkesir'in Edremit ilçelerinde konut satış artış oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. Ünsal, Mezitli için şunları söyledi:

"Mezitli'nin, Mersin'in yazın tercih edilen tatil bölgesi Erdemli'ye yakın olması ilçeyi ön plana çıkardı. Erdemli'de konut sayısında doygunluğa ula-şılması ve stokların azalması ile Mezitli daha fazla tercih edilmekte."

Ocak - kasım arası Türkiye geneli konut satış fiyatlarındaki artış yüzde 28 oldu. Gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endek-sa.com'un verilerine göre, salgının etkilerinin Türkiye'de ilk görüldüğü marttan sonra gelen karantina önlemleri ile yazlık bölgeler, bahçeli ve müstakil evlere talep arttı.

Özellikle yazlık bölgelerde konut değer artışı yaşandı. Bu yıl konut değerleri Muğla'da yüzde 47, Antalya'da yüzde 38, Muğla Bodrum'da ise yüzde 38 arttı.

Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, yazlık bölgelerde öne çıkan bu yüksek artış oranlarına rağmen, İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de değer artış oranlarının Türkiye ortalamasının altında kaldığını söyledi. 2020'de İstanbul'da konut satış fiyatları yüzde 18 artış gösterirken; Bursa'da yüzde 20, Anka-ra'da yüzde 22, İzmir'de ise yüzde 25 artış gerçekleşti.

Yeni konuta talep

İstanbul'da kamu bankalarının düşük faizli konut kredisinin etkisi başta olmak üzere, deprem endişesiyle de yeni konut piyasasına ilgi yaşandı. Konut fiyatlarında yüzde 10 - 25 arası artışlar oldu. EVA Gayrimenkul Değerleme Araştırma ve Raporlama Müdürü Şeyma Şehirli, Avrupa yakasında Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Küçükçekmece; Anadolu yakasında Kadıköy, Pendik, Sancaktepe, Ümraniye, Maltepe ve Kartal ilçelerinin 2020'de en çok konut satışı yapılan ilçeler olduğunu söyledi.