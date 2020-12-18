Kayseri'de feci kaza! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
|18 Aralık 2020 08:42
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Kaza, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi Taha Carım Bulvarında meydana geldi. Muzaffer Boyraz yönetimindeki 06 DJ 6271 plakalı otomobil, sürücücünün kontrolünden çıkarak tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Boyraz ile araçta yolcu olarak bulunan Serkan Akay olay yerinde hayatını kaybederken, Halil Karaca yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Halil Karaca'yı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olayda hayatlarını kaybeden Boyraz ve Akay7ın cansız bedenleri ise polisinin çalışmasının ardından otopsileri yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan aksayan tramvay seferleri, otomobilin olay yerinden kaldırılması ile yeniden devam etti.
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