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8 bin polis alımı başvurusu için son günler

27. dönem POMEM başvurusu 21 Aralık'ta sona eriyor.
 18 Aralık 2020 08:46
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8 bin polis alımı başvurusu için son günler

27. dönem POMEM kapsamında 2 bini önlisans 6 bini lisans mezunu olmak üzere toplam 8 bin polis alınacağı duyurulmuştu.

Başvuru için Önlisans mezunu adayların KPSS'den en az 65, Lisans mezunu adayların ise en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

8 Aralık'ta başlayan başvular 21 Aralık Pazartesi günü sona erecek.

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Memurlar.Net
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