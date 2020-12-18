8 bin polis alımı başvurusu için son günler
27. dönem POMEM başvurusu 21 Aralık'ta sona eriyor.
|18 Aralık 2020 08:46
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27. dönem POMEM kapsamında 2 bini önlisans 6 bini lisans mezunu olmak üzere toplam 8 bin polis alınacağı duyurulmuştu.
Başvuru için Önlisans mezunu adayların KPSS'den en az 65, Lisans mezunu adayların ise en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.
8 Aralık'ta başlayan başvular 21 Aralık Pazartesi günü sona erecek.
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