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Market sapığına jet dava
İstanbul Esenler'de, 29 Kasım tarihinde bir markette 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Ali Öztürk'ün (47) görüntüleri geçen hafta sosyal medyada paylaşılınca, kamuoyunda infial oluşmuştu.
|18 Aralık 2020 08:49
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Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre: Başlatılan soruşturma kapsamında Ali Öztürk, 11 Aralık günü memleketi Niğde'ye kaçacağı sırada otogarda yakalandı.
"Bir anlık şeytana uydum" diyen Öztürk, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, Öztürk'ün, marketin içinde müşteri olarak dolaşan 11 yaşlarındaki mağdurenin yanına gelerek "Nerelisin?" diye sorduğu, "Niğdeliyim" cevabını alınca "Ben de Niğdeliyim" diyerek yaklaşıp elini omzuna attığı, yürüdükleri sırada dönüp yanağından öptüğü, daha sonra kucaklayıp sarılarak dudağından öptüğü belirtildi. Ali Öztürk hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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