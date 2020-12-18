'Danıştay sanığı' 6. kattan düşerek öldü
|18 Aralık 2020 08:51
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Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler Esen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre: Esen'in cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yakınları ise polise, Danıştay davası sırasında avukatlık mesleğinden atılan Esen'in psikolojik sorunları olduğunu ve sigara içmek için çıktığı balkondan dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini belirtti. 17 Mayıs 2006'da Danıştay 2. Dairesi'nin 5 kişilik heyeti toplantı halindeyken içeri giren Alparslan Arslan, üyelere ateş açmış ve başkan Mustafa Birden'i öldürmüştü. Esen bu davadan beraat etmişti. Alparslan Arslan yargılandığı bir diğer dava olan Cumhuriyet gazetesine bomba atılmasıyla ilgili "Bombaları Süleyman Esen'den aldım" demişti.
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