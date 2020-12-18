Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması
|18 Aralık 2020 09:01
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'Açıkça belirtmek gerekirse, bazı görüşmelerimiz oldu'
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Özil'in adı son dönemlerde sıkça Fenerbahçe ile anılırken, Söğüt de görüşme yapıldığını doğruladı.
Fanatik'e açıklamalarda bulunan Dr. Erkut Söğüt, Fenerbahçe yetkilileriyle bir görüşme yaptıklarını belirtirken, şu ifadeleri kullandı:
"Mesut Özil'in Arsenal ile halen 6 aylık bir sözleşmesi var. Futbolu özlediği aşikar. Arsenal formasını tekrar giyebilmek için de çok çalışıyor, çalışmaya da devam edecek. Fenerbahçe ile durumumuzu açıkça belirtmek gerekirse, bazı görüşmelerimiz oldu. Kulübün en yetkili kişileriyle bire bir konuştuk. Ancak transfer konusunda şu an için değişen bir şey yok. Bu şartlarda görünen o ki Mesut, sezonu Arsenal'de tamamlayacak."
32 yaşındaki Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu, 2013'ten bu yana Arsenal forması giyiyor.
Kaynak: Fanatik
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