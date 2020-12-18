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Bakan Kurum: 2021'de 80 bin konut dönüştürülecek

SABAH 35. Yaş Sektör Buluşmaları'na bir video ile katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir depremi sonrası yapılanlar ve Türkiye'nin tamamında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili aktardığı kritik bilgiler içerisinde depreme hazırlığın yegane yolunun kentsel dönüşüm olduğunun altını çizdi ve bu anlamda 80 bin konutluk dev bir dönüşüm projesinin de 2021 ile başlayacağını duyurdu.
 18 Aralık 2020 09:10
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Bakan Kurum: 2021'de 80 bin konut dönüştürülecek

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH gazetesinin Turkuvaz Medya Merkezi'nde dün gerçekleşen 'Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları'na bir video ile katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazetenin 35'inci yaşını kutladığını belirterek, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Depreme hazırlığın yegane yolunun kentsel dönüşüm olduğunun altını çizen Bakan Kurum, "Deprem dönüşümü, terörle mücadele kadar önemlidir. Cumhurbaşkanımızın 2012'de her türlü siyasi bedeli göze alarak İstanbul'da başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğimizi 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm' hedefiyle daha da hızlandırdık. 2021'de de 25 milyar lira değerinde 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projemize başlayacağız" diye konuştu.

İstanbul'da, 370 bin bağımsız birimden oluşan 72 bin binayı yenilediklerine vurgu yapan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "TOKİ'yle İstanbul'da 22 ilçede 41 kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Bu kapsamda 85 bin konutu projelendirdik. Sadece son 8 ayda İstanbul'da 10 bin konutun temellerini attık. Özellikle İstanbul'un dönüşümü için çok önemli olan, 60 bin konutluk dev kentsel dönüşüm projemizi Esenler'de başlattık. Yeni Fikirtepe Projesi'yle 15 bin konutun inşasına başlıyoruz. Deprem sonrası Elazığ, Malatya ve İzmir'de toplam 31 bin yeni yuvamızın inşa süreçleri hızla devam ediyor. Sekiz ay gibi kısa bir süre içerisinde Elazığ'da ve Malatya'da 3 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu anda, ülke genelinde, sahada yatırım değeri 81 milyar TL olan 272 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. Devam eden 272 bin konut ve başlatacağımız 80 bin konut olmak üzere toplam 350 bin konutumuzla 1.5 milyon vatandaşımızın konut ihtiyacına cevap vermiş oluyoruz."

ŞEHİRCİLİK YENİDEN YORUMLANACAK

Dünyanın ve Türkiye nüfusunun hızla şehirleştiğine dikkat çeken Bakan Kurum, "Önümüzdeki 30-40 yıl içerisinde şehirlerde yaşayan nüfus tam 2.5 kat artacak. Ülkemizi, yeni sürece hazırlamak adına tüm şehirlerimizin gelecek 50 yılı, 100 yılı planlıyor, 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Şehirlerini' projelendiriyoruz. Kovid-19 sonrasında, geleceğimizi yeniden yorumlayacağız.

Her şeyi yeniden gözden geçireceğiz. Kovid-19 en çok şehir merkezlerinde yayılmakta, bu da şehircilik konusunda nelerin değişeceği, nelerin aynı kalacağı sorusunu beraberinde getirmektedir. Bugün dünyanın en saygın kurumları bu soruya cevap aramakta, şehircilik yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmektedir. Salgın hastalıklar ve iklim krizi nedeniyle şehir hayatımızda köklü değişiklikler olmaya devam etmektedir" diye konuştu.

DÖRT TEMEL ARGÜMANIMIZ VAR

Şehirlerin yeni normale nasıl uygun hale getirileceğinin tartışılmaya başlandığına vurgu yapan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni normal dönemde şehircilikte dört temel argümanı önemsiyoruz. Ucuz konut sağlama ve meydanlar, açık alanlar, millet bahçesi gibi yeni kamusal alanlar oluşturma noktasında daha çok gayret gösteriyoruz. Konut çevresine serpiştirilmiş bir donatı anlayışını değil, donatı merkezli bir konut anlayışı için çaba gösteriyoruz. İnsan sağlığını en iyi noktaya taşımaya gayret ediyoruz."

KAPIMIZ HERKESE AÇIK

Dar gelirli vatandaşlar için on binlerce yeni sosyal konut ürettiklerine dikkat çeken Bakan Kurum, "Tecrübelerimizi paylaşma, yeni işbirliği alanları geliştirme noktasında; kapımızın belediyelerimize ve özel sektörümüze, açık olduğunu her zaman ifade ediyorum, burada da tekrar ifade etmek isterim. Gelin, şehirlerimizi yeni normale, hep birlikte hazırlayalım, yavrularımız için yeni bir geleceği hep birlikte inşa edelim" dedi.

EVDEN BEKLENTİLER DEĞİŞECEK

Yeni bir döneme girildiğini belirten Kurum, "Sektör temsilcilerimizden özel bir ricam var. İnsanımız artık evde uzun zaman geçiriyor, Bu nedenle inşa edeceğimiz evlere, barınmanın çok ötesinde bir anlam yüklememiz gerekiyor. Artık vatandaşların yeni talepleri olabilecek.

Daha büyük teraslar, kat bahçeleri, daha geniş balkonlar, dikey tarım gibi dış mekan kullanımlarına talep artacak" dedi.

Seda Tabak
Sabah
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