1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

WhatsApp Web'e görüntülü ve sesli arama özelliği geliyor

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma programı WhatsApp'tan bir yenilik haberi geldi.
 18 Aralık 2020 09:16
+Aa- Yazdır
WhatsApp Web'e görüntülü ve sesli arama özelliği geliyor

WhatsApp geçtiğimiz yıllarda yeni özellikler, güncellemeler konusunda eleştiriliyordu. Rakiplerinde olan bazı özelliklerin, WhatsApp'ta olmadığı belirtiliyordu. Bu eleştiriler, kullanıcılardan gelen geri dönüşler ve salgının da etkisiyle birlikte büyük değişikler oldu. Edinilen bilgiye göre Web kısmına görüntülü ve sesli arama özelliği geliyor.

2 milyarı geçen kullanıcı sayısına sahip olan WhatsApp yeniliklere doymuyor. Farklı yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor. Diğer yandan geliştiriciler WhatsApp'ın eksik kısımlarını da düzeltiyor. WhatsApp Web'te bu konuda önemli bir adım atıldı. Sızan yeni bilgilere göre WhatsApp sesli ve görüntülü aramayı web ve masaüstü sürümlerine getirmek için testler yapmaya başladı.

Listenizde seçtiğiniz kişiyle bu düğmeleri kullanarak sesli veya görüntülü arama isteği gönderebileceksiniz.

Alıcı taraftaysanız, her aramada ayrı bir açılır pencere görünecek ve bu pencerede kişinin adı, profil fotoğrafı ve aramayı kabul etmek veya reddetmek için düğmeler görüntülenecek.

Eğer arama yapıyorsanız, aradığınız kişinin adı ve profil fotoğrafının bulunduğu ayrı bir açılır pencere, videoyu açmak / kapatmak için bir düğme, bir sessize alma düğmesi, bir menü düğmesi ve bir kapatma düğmesi göreceksiniz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, WhatsApp web istemcisinde ve masaüstü istemcisinde sesli ve görüntülü görüşmeler için destek şu anda beta aşamasında ve yalnızca az sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor.

WhatsApp henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamamış olsa da, yeni özelliklerin önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulmasının beklendiğini de belirtelim.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hablemitoğlu suikastının üzerinden 18 yıl geçti
17 Aralık 2020 11:23		 Twitter, Kovid-19 aşılarına yönelik yanlış yönlendiren bilgileri kaldıracak
17 Aralık 2020 11:05
Youtube, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı
16 Aralık 2020 15:40		 YouTube ve Gmail normale döndü
14 Aralık 2020 15:20
Kurumlar, fidyeci yazılımlara karşı dikkatli olmalı
13 Aralık 2020 15:28		 Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı
11 Aralık 2020 01:36
Dijital oyunlar, çocukları şiddete eğilimli yapıyor
09 Aralık 2020 07:15		 Twitter'da bu yıl en çok konuşulanlar açıklandı
08 Aralık 2020 22:27
Yerli 5G kritik bileşenlerini ticarileştirme çalışmalarına hız verildi
08 Aralık 2020 11:05		 1200 Google çalışanı, Gebru'nun işten çıkarılmasını protesto etti
05 Aralık 2020 13:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:30 - ALES ve YÖKDİL sınavlarının ertelenmesi nedeniyle adaylar mağdur oldu!13:29 - Yargıtay'dan işkolik eşe kötü haber13:26 - Hakkari'de pikap şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı13:26 - Erzincan'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı13:24 - Trafodan kablo çalarken akıma kapılan 4 kişiden 1'i öldü, 3'ü yaralandı13:20 - 19 yıl önce üvey çocuklarını öldürmüşlerdi, ağırlaştırılmış müebbet istendi
13:19 - Adana merkezli 2 ilde terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 5 gözaltı13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:13 - Bakan Soylu'dan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı13:10 - Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar12:50 - Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı12:36 - Sevgiliye hediye seçiminde yeni yardımcınız Muhiku
12:34 - Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü12:30 - Gün ortasında dolar 7,70 TL'nin altını gördü12:30 - Bakan Selçuk: Salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak hazırladık12:29 - OMÜ Rektörü, kendisinin kullandığı WhatsApp hattı kurdu12:28 - Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası
12:28 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
Elektronik, mobilya ve altında taksit sayısı düştü
İbrahim Kalın: Profesör oldum ama unvanı kullanmıyorum
8 bin polis alımı başvurusu için son günler
Anne kızlık soyadı artık doğrulama olarak kullanılmayacak
Ece Üner: Üniversiteler fuhuş evi ise Ebubekir Sofuoğlu ne oluyor?
AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Ambülans şoförüne 'türban' ayrımcılığı
Danıştay, sözlü sınavda davasında yine esasa değil şekil şartlarına baktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yerli malı haftası 2
chaby han 2
izzet altınmeşe 4
youtube'un türkiye'de temsilcilik açması 4
Yer Demir gök bakır 2
öğretmenlerin 112 çağrı merkezinde görevlendirilmesi 3
Goethe 1
gri eşortman altı 3
kafa çarpışması nedeniyle fazladan değişim hakkı verilmesi 3
burnuma kötü kokular geliyor 3
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam