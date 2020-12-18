'Türk aileli' reklam Almanya'ya damga vurgu
|18 Aralık 2020 09:31
|+Aa- Yazdır
Almanya'da süpermarket zinciri EDEKA'nın Türklerin de başrolde oynadığı reklam sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İzleyenleri duygu dolu anlar yaşatan reklam, yaşlı ve yalnız başına yaşayan 'huysuz' bir Alman ile çok çocuklu gürültücü bir Türk ailenin yaşamlarının kesişmesini anlatıyor.
İşlerimi sessizce tek başına yapmaya çalışan yaşlı Alman'ın, kendisi için tam bir zıtlık sembolü olan Türk aile ile yaşadığı çatışmayı anlatan reklamın konusu şöyle:
Türk aile toplu halde gülüşüp oynuyorlar, çay içiyorlar, yemek yapıyor.
Yaşlı adam, önce çocukların top niyetine oynadığı cola kutusunu eziyor, sonra da merdivenlerde gürültü yapılmasına kızıyor.
Türklerin ikramını da geri çeviren yaşlı adam, daha sonra koronaya yakalanıyor ve evinde karantinaya alınıyor.
ALMAN KOMŞUYA NOEL SOFRASI
Noel gecesi ise Türkler, kırmızı mumlar eşliğinde noel sofrası hazırlıyor ve yaşlı Alman'ın kapısının önüne gidiyor. Kapısını Türk ailenin oğlu çalıyor ve Schmidt adlı yaşlı Alman, sofrayı görünce duygulanıyor.
Reklam filminin sonunda Almanca, "Bu zamanda bir dost eli.", Türkçe olarak da, "Dünyada en güzel şey dost edinmek" diye şarkı duyuluyor. EDEKA yazısından önce ise, "Mutlu ve çok renkli olalım" yazısı beliriyor.
YENEROĞLU: İZLEDİĞİM EN ETKİLEYİCİ REKLAM
Videoyu Twitter hesabı üzerinden paylaşan DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, "İzlediğim en etkileyici reklam filmlerinden birisi" ifadesini kullandı.
"Dünya'da en güzel şey dost edinmek" diyen Yeneroğlu, tweetinde şunları yazdı:
Süpermarket zinciri #EDEKA Türk komşularına husumet besleyen yaşlı bir Alman'ın coronaya yakalanması sonucu yaşadığı yalnızlıkta Noel akşamı karşılaştığı Anadolu kültürünü anlatmış.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 75 milyon 283 bini geçti
18 Aralık 2020 10:12
|İsrail'de nüfusun yarısı aşı olmayı reddediyor!
18 Aralık 2020 08:24
|Moderna açısı için bugün onay verilecek
18 Aralık 2020 02:02
|AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeleri güncelledi
17 Aralık 2020 23:39
|ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik şekilde arttı
17 Aralık 2020 21:46
|Macron korona oldu, eşi, Başbakan ve Meclis Başkanı karantinaya girdi
17 Aralık 2020 15:17
|Merkel, Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile gurur duyduklarını söyledi
17 Aralık 2020 15:13
|Joe Biden'ın ne zaman aşı olacağı açıklandı
17 Aralık 2020 10:58
|DSÖ, Kovid-19'un nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere Çin'e heyet gönderiyor
17 Aralık 2020 10:30
|İlk ihracat treni Çin'de: İki kıta, iki deniz, iki ülke geçti
17 Aralık 2020 06:40