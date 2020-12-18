'Türk aileli' reklam Almanya'ya damga vurgu

Almanya'da süpermarket zinciri EDEKA'nın Türklerin de başrolde oynadığı reklam sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İzleyenleri duygu dolu anlar yaşatan reklam, yaşlı ve yalnız başına yaşayan 'huysuz' bir Alman ile çok çocuklu gürültücü bir Türk ailenin yaşamlarının kesişmesini anlatıyor.

İşlerimi sessizce tek başına yapmaya çalışan yaşlı Alman'ın, kendisi için tam bir zıtlık sembolü olan Türk aile ile yaşadığı çatışmayı anlatan reklamın konusu şöyle:

Türk aile toplu halde gülüşüp oynuyorlar, çay içiyorlar, yemek yapıyor.

Yaşlı adam, önce çocukların top niyetine oynadığı cola kutusunu eziyor, sonra da merdivenlerde gürültü yapılmasına kızıyor.

Türklerin ikramını da geri çeviren yaşlı adam, daha sonra koronaya yakalanıyor ve evinde karantinaya alınıyor.

ALMAN KOMŞUYA NOEL SOFRASI

Noel gecesi ise Türkler, kırmızı mumlar eşliğinde noel sofrası hazırlıyor ve yaşlı Alman'ın kapısının önüne gidiyor. Kapısını Türk ailenin oğlu çalıyor ve Schmidt adlı yaşlı Alman, sofrayı görünce duygulanıyor.

Reklam filminin sonunda Almanca, "Bu zamanda bir dost eli.", Türkçe olarak da, "Dünyada en güzel şey dost edinmek" diye şarkı duyuluyor. EDEKA yazısından önce ise, "Mutlu ve çok renkli olalım" yazısı beliriyor.

YENEROĞLU: İZLEDİĞİM EN ETKİLEYİCİ REKLAM

Videoyu Twitter hesabı üzerinden paylaşan DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, "İzlediğim en etkileyici reklam filmlerinden birisi" ifadesini kullandı.

"Dünya'da en güzel şey dost edinmek" diyen Yeneroğlu, tweetinde şunları yazdı:

Süpermarket zinciri #EDEKA Türk komşularına husumet besleyen yaşlı bir Alman'ın coronaya yakalanması sonucu yaşadığı yalnızlıkta Noel akşamı karşılaştığı Anadolu kültürünü anlatmış.