Fuhuş operasyonunda şok görüntü! Polisi görünce 3. kat penceresinden atladı
|18 Aralık 2020 09:30
|+Aa- Yazdır
Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, mahalledeki bir eve fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. Çilingir yardımı ile eve giren emniyet ekipleri, 1 kişiyi gözaltına alırken 3 yabancı uyruklu kadın da gözetim altına aldı
KAÇMAK İÇİN PENCEREDEN ATLADI
Operasyon esnasında polisi gören yabancı uyruklu bir kadın, evin penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı. 3. kattan atlayan kadın yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
CEP TELEFONLARI VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ
Fuhuş yapıldığı iddia edilen evde arama gerçekleştiren polis ekipleri, cep telefonları ve nakit para ele geçirdi. Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.B.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, 3 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere gözetim altında tutuluyor. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erzincan'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
18 Aralık 2020 13:26
|Hakkari'de pikap şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
18 Aralık 2020 13:26
|Trafodan kablo çalarken akıma kapılan 4 kişiden 1'i öldü, 3'ü yaralandı
18 Aralık 2020 13:24
|19 yıl önce üvey çocuklarını öldürmüşlerdi, ağırlaştırılmış müebbet istendi
18 Aralık 2020 13:20
|Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler
18 Aralık 2020 12:02
|Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü
18 Aralık 2020 11:20
|Pandemide iş yüküyle birlikte artan kazalarda 160'tan fazla kurye hayatını kaybetti
18 Aralık 2020 11:16
|Evinde ölü bulunan vatandaşın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
18 Aralık 2020 10:45
|Köy muhtarı online eğitim derslerine katılamayan öğrencilerin sorununu çözdü
18 Aralık 2020 10:41
|Kavga ettikleri babalarını elektrik kablosuyla boğup, mağaraya gömmüşler
18 Aralık 2020 09:59