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Anne kızlık soyadı artık doğrulama olarak kullanılmayacak

Yapılan yasal düzenleme doğrultusunda 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle bankacılık işlemlerinde anne kızlık soyadı artık kullanılmayacak
 18 Aralık 2020 09:36
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Anne kızlık soyadı artık doğrulama olarak kullanılmayacak

Yapılan yasal düzenleme doğrultusunda 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle bankacılık işlemlerinde anne kızlık soyadı artık kullanılmayacak.

Bunun yerine katılım anahtar özelliği kullanılacak. Katılım anahtar, kişiye özel ve değiştirilebilir bir bilgidir.

Katılım anahtar, internet şube ve mobil uygulama üzerinden oluşturulabilir.
Memurlar.Net
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