Anne kızlık soyadı artık doğrulama olarak kullanılmayacak
Yapılan yasal düzenleme doğrultusunda 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle bankacılık işlemlerinde anne kızlık soyadı artık kullanılmayacak
|18 Aralık 2020 09:36
|+Aa- Yazdır
Yapılan yasal düzenleme doğrultusunda 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle bankacılık işlemlerinde anne kızlık soyadı artık kullanılmayacak.
Bunun yerine katılım anahtar özelliği kullanılacak. Katılım anahtar, kişiye özel ve değiştirilebilir bir bilgidir.
Katılım anahtar, internet şube ve mobil uygulama üzerinden oluşturulabilir.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı
18 Aralık 2020 12:50
|Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü
18 Aralık 2020 12:34
|OMÜ Rektörü, kendisinin kullandığı WhatsApp hattı kurdu
18 Aralık 2020 12:29
|MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
18 Aralık 2020 12:23
|Maske takma kuralına riayet etmeyen personele soruşturma açılacak
18 Aralık 2020 12:16
|Personel ödemelerinde son gün 25 Aralık!
18 Aralık 2020 11:58
|Partiye katılanlardan, pes dedirten paylaşım: Canınız çeksin
18 Aralık 2020 11:55
|Kırıkhan eski Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya yenildi
18 Aralık 2020 11:53
|Ayvalık'ta koronavirüs vakaları olan evlere 'ziyarete kapalı' yazısı
18 Aralık 2020 11:18
|Elektronik, mobilya ve altında taksit sayısı düştü
18 Aralık 2020 10:09