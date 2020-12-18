Ünal Aysal'ın milyon dolarlık oteli icradan satıldı
|18 Aralık 2020 09:43
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Ünal Aysal, İstanbul'un en lüks otellerinden biri olan Les Ottomans Hotel'i elinden çıkarmak için uzun süre pazarlık yaptı.
Ancak, otelin bağlı olduğu Kalamos Turizm ve Ticaret AŞ için konkordato davası açılınca, satış süreci de durdu.
İCRADAN SATILDI
Konkordato davasında Kalamos Turizm için iflas kararı çıkınca icradan satış için yeniden düğmeye basıldı. İstanbul 10. İcra Dairesi'nin yürüttüğü icra ihalesi dün yapıldı.
BANKA ALACAKLARINA KARŞI..
20 dakikada sonuçlanan ihale sonrası, otelin yeni sahibi Akbank oldu. Bankanın, şirketten olan alacağına karşılık otelin sahibi olduğu öğrenildi.
ÜNAL AYSAL'IN İŞLERİ KÖTÜ
Öte yandan, Aysal'ın İtalyan ortaklı enerji firması Yeni Elektrik Üretim AŞ için de geçen yıl iflas kararı verilmişti. Aysal'ın, sahip olduğu enerji şirketlerinde yaşadığı mali sıkıntıların, grubun diğer şirketlerini de olumsuz etkilediği kaydedildi.
9 BOĞAZİÇİ YALISINDAN BİRİ
Les Ottomans Hotel olarak faaliyet yürütülen yer esasında bir yalı. 18. Yüzyılın ilk yarısında Sadrazam Muhsinzade Mehmed Paşa tarafından yaptırılan yalı Muhsinzade Yalısı olarak da biliniyor. Anılan yalı, Kuruçeşme Beşiktaş sahilde bulunan 9 Boğaziçi yalısından biri konumunda.
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