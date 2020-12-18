Gün ortasında dolar 7,70 TL'nin altını gördü
Güne 7,72 TL ile başlayan dolar, BDDK'nın kredi ve kredi kartları ile ilgili kararlar almasıyla düşüşünü sürdürerek öğle saatlerinde 7,69 TL'den işlem görüyor.
|18 Aralık 2020 12:30
|+Aa- Yazdır
Güne 7,72 TL'den başlayan dolar, BDDK'nın kredi ve kredi kartları ile ilgili kararlar almasıyla düşüşünü sürdürerek öğle saatlerinde 7,69 TL'den işlem görüyor.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|7,6940
|7,6950
|Avro
|9,4300
|9,4310
|Sterlin
|10,3870
|10,4380
|ANKARA
|ABD Doları
|7,6640
|7,7440
|Avro
|9,3900
|9,4700
|Sterlin
|10,3270
|10,5370
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
18 Aralık 2020 13:13
|Gram altın 468 lira seviyelerinde
18 Aralık 2020 11:10
|Borsadan kapanış rekoru
17 Aralık 2020 18:35
|Altın günü yükselişle kapattı
17 Aralık 2020 17:30
|Dolar 7,74 TL'ye geriledi
17 Aralık 2020 17:23
|Merkez Bankası rezervleri arttı
17 Aralık 2020 15:10
|Borsa günü düşüşle tamamladı
16 Aralık 2020 18:20
|Çeyrek altın günü 756 TL'den tamamladı
16 Aralık 2020 17:37
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
16 Aralık 2020 17:21
|Merkez Bankası: Dalgalı döviz kuru rejimi devam edecek
16 Aralık 2020 13:29