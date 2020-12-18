1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gün ortasında dolar 7,70 TL'nin altını gördü

Güne 7,72 TL ile başlayan dolar, BDDK'nın kredi ve kredi kartları ile ilgili kararlar almasıyla düşüşünü sürdürerek öğle saatlerinde 7,69 TL'den işlem görüyor.
 18 Aralık 2020 12:30
+Aa- Yazdır
Gün ortasında dolar 7,70 TL'nin altını gördü

Güne 7,72 TL'den başlayan dolar, BDDK'nın kredi ve kredi kartları ile ilgili kararlar almasıyla düşüşünü sürdürerek öğle saatlerinde 7,69 TL'den işlem görüyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,69407,6950
Avro9,43009,4310
Sterlin10,387010,4380
ANKARA
ABD Doları7,66407,7440
Avro9,39009,4700
Sterlin10,327010,5370
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
18 Aralık 2020 13:13		 Gram altın 468 lira seviyelerinde
18 Aralık 2020 11:10
Borsadan kapanış rekoru
17 Aralık 2020 18:35		 Altın günü yükselişle kapattı
17 Aralık 2020 17:30
Dolar 7,74 TL'ye geriledi
17 Aralık 2020 17:23		 Merkez Bankası rezervleri arttı
17 Aralık 2020 15:10
Borsa günü düşüşle tamamladı
16 Aralık 2020 18:20		 Çeyrek altın günü 756 TL'den tamamladı
16 Aralık 2020 17:37
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
16 Aralık 2020 17:21		 Merkez Bankası: Dalgalı döviz kuru rejimi devam edecek
16 Aralık 2020 13:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:30 - ALES ve YÖKDİL sınavlarının ertelenmesi nedeniyle adaylar mağdur oldu!13:29 - Yargıtay'dan işkolik eşe kötü haber13:26 - Hakkari'de pikap şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı13:26 - Erzincan'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı13:24 - Trafodan kablo çalarken akıma kapılan 4 kişiden 1'i öldü, 3'ü yaralandı13:20 - 19 yıl önce üvey çocuklarını öldürmüşlerdi, ağırlaştırılmış müebbet istendi
13:19 - Adana merkezli 2 ilde terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 5 gözaltı13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:13 - Bakan Soylu'dan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı13:10 - Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar12:50 - Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı12:36 - Sevgiliye hediye seçiminde yeni yardımcınız Muhiku
12:34 - Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü12:30 - Gün ortasında dolar 7,70 TL'nin altını gördü12:30 - Bakan Selçuk: Salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak hazırladık12:29 - OMÜ Rektörü, kendisinin kullandığı WhatsApp hattı kurdu12:28 - Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası
12:28 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
Elektronik, mobilya ve altında taksit sayısı düştü
İbrahim Kalın: Profesör oldum ama unvanı kullanmıyorum
8 bin polis alımı başvurusu için son günler
Anne kızlık soyadı artık doğrulama olarak kullanılmayacak
Ece Üner: Üniversiteler fuhuş evi ise Ebubekir Sofuoğlu ne oluyor?
AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Ambülans şoförüne 'türban' ayrımcılığı
Danıştay, sözlü sınavda davasında yine esasa değil şekil şartlarına baktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tolerans 1
Alexander Graham Bell 2
ışıklar içinde uyusun 7
saat 4 te çalan alarm 1
burnuma kötü kokular geliyor 3
bella ciao 2
yeşil şapkalı masa lambası 1
ciplak arama 1
cemal enginyurt'un demokrat parti'ye geçmesi 7
kahve içmeden ayılamayan insan 2
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam