Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 1.398,26 puandan başladı.
|18 Aralık 2020 13:13
|+Aa- Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kazanarak 1.406,02 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,66 puan artışla 1.406,02 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,40 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,14 ile orman, kağıt, basım oldu.
Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gün ortasında dolar 7,70 TL'nin altını gördü
18 Aralık 2020 12:30
|Gram altın 468 lira seviyelerinde
18 Aralık 2020 11:10
|Borsadan kapanış rekoru
17 Aralık 2020 18:35
|Altın günü yükselişle kapattı
17 Aralık 2020 17:30
|Dolar 7,74 TL'ye geriledi
17 Aralık 2020 17:23
|Merkez Bankası rezervleri arttı
17 Aralık 2020 15:10
|Borsa günü düşüşle tamamladı
16 Aralık 2020 18:20
|Çeyrek altın günü 756 TL'den tamamladı
16 Aralık 2020 17:37
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
16 Aralık 2020 17:21
|Merkez Bankası: Dalgalı döviz kuru rejimi devam edecek
16 Aralık 2020 13:29